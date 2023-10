Le dernier quartier de lune et la brillante Vénus dans le ciel

5 novembre 2023 : Le dernier quartier de lune est visible avant le lever du soleil, accompagné de la présence lumineuse de Vénus à l'est-sud-est. La lune est actuellement à moitié pleine et peut être vue à l’est, située entre les étoiles sombres de la constellation du Cancer. À l’approche du crépuscule du matin, la lune se lève plus haut à l’est-sud-est.

Vénus, connue sous le nom d'Étoile du Matin, brille brillamment à plus de 30° au-dessus de l'horizon est-sud-est. Elle est située à environ 40° en bas à gauche de la Lune et se déplace vers l’est devant les étoiles lointaines de la constellation de la Vierge. Vénus est positionnée à seulement 0.7° au-dessus de Zavijava, également connue sous le nom de Beta Virginis, et passera à moins de 0.5° de l'étoile demain matin. Pour localiser Zavijava à proximité de la planète, une jumelle est recommandée.

L'observation de Vénus à l'aide d'un télescope révèle ses phases, la phase actuelle étant gibbeuse, ce qui signifie qu'elle est éclairée à environ 57 %. Cette phase est appelée phase gibbeuse du matin. Au cours des prochains jours, Vénus continuera de se rapprocher de l'étoile Spica, qui se trouve à environ 5° à l'est, à environ 27° en bas à gauche de Vénus. Les deux atteindront une large conjonction environ une semaine après le 22.

Dans le ciel du soir, Mercure et Mars ne sont pas visibles. Mercure atteindra son plus grand allongement par rapport au soleil le 4 décembre, mais sa position basse dans le ciel sud-ouest gêne sa visibilité pendant la soirée. Mars, en revanche, se dirige vers une conjonction supérieure le 17 novembre et finira par devenir visible dans le ciel du matin.

Saturne, cependant, peut être vue dans le sud-sud-est après le coucher du soleil, brillant plus que la plupart des autres étoiles du ciel. Il a récemment mis fin à son mouvement rétrograde et se déplace vers l'est, bien qu'à un rythme lent. Saturne se trouve dans le même champ de vision binoculaire que Deneb Algedi, la queue du Capricorne, avec environ 6.7° en bas à droite de la planète. Il se dirige progressivement vers Skat et Lambda Aquarii.

Jupiter est à plus de 10° au-dessus de l'horizon oriental et rétrograde devant le Bélier, à l'ouest d'une ligne imaginaire allant de Hamal à Menkar. Suite à son opposition, Jupiter sera visible toute la nuit.

Sources:

– Programme informatique MICA de l'Observatoire naval américain

– [Article source]