Jupiter en opposition : un événement céleste spectaculaire

By

Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, sera dans le ciel toute la nuit du 3 novembre 2023, alors que la Terre passera entre la planète et le soleil. Cela signifie que Jupiter sera visible dans le ciel à l’est après le coucher du soleil et à l’ouest avant le lever du soleil.

Pendant ce temps, Jupiter sera en opposition, ce qui signifie que la Terre se trouve précisément entre Jupiter et le soleil. Cette configuration est appelée opposition car le Soleil et Jupiter sont distants de 180° dans le ciel et apparaissent dans des directions opposées. Contrairement à certains événements célestes, il n’est pas nécessaire d’observer Jupiter au moment de l’opposition, car la planète est toujours d’une luminosité spectaculaire.

À l’aide d’un télescope, les observateurs peuvent apercevoir au moins quatre des plus grandes lunes et nuages ​​​​de Jupiter qui sont fouettés parallèlement à l’équateur par la rotation rapide de la planète. On peut également observer la Grande Tache Rouge, une perturbation atmosphérique de longue durée, passant sur la face visible de Jupiter. Pendant la nuit, les plus grandes lunes peuvent être observées exécutant une danse lente autour de la planète.

En plus de Jupiter, d’autres événements célestes se produisent dans le ciel. Vénus, l'étoile du matin, sera visible à l'est-sud-est avant le lever du soleil. On le verra avec Zavijava, également connu sous le nom de Beta Virginis, dans la constellation de la Vierge. La lune gibbeuse sera haute au sud-ouest, près des jumeaux Gémeaux, avant le lever du soleil. Saturne, la Merveille aux Anneaux, sera à plus de 30° au sud-sud-est après le coucher du soleil.

Sources:

– Programme informatique MICA de l'Observatoire naval américain