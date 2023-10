Lynne Maquat et Demis Hassabis prononceront la conférence du programme national Gairdner 2023

La Fondation Gairdner est connue pour sa reconnaissance d'importantes contributions à la recherche dans le domaine du traitement et de l'atténuation des maladies. Dans le cadre de la conférence du programme national Gairdner 2023, Recherche + Innovation McGill accueillera Lynne E. Maquat et Demis Hassabis, tous deux récipiendaires du prestigieux prix international Canada Gairdner.

Demis Hassabis, co-fondateur et PDG de Google DeepMind, est reconnu pour son expertise en intelligence artificielle (IA). Il a été reconnu pour sa contribution au développement d'AlphaFold, une solution basée sur l'IA pour relever le défi de longue date de la prédiction de la structure des protéines. AlphaFold a fourni à la communauté scientifique la vue la plus précise et la plus complète de la structure du protéome humain, offrant ainsi un immense potentiel de progrès dans la recherche biologique et médicale.

Hassabis ne se concentre pas seulement sur les progrès de l’IA, mais souligne également l’importance des considérations éthiques dans ce domaine. Ayant pour vision de créer une intelligence artificielle générale, il dirige les efforts visant à développer des machines capables d’apprendre, de penser et de résoudre des problèmes complexes. Dans le même temps, il plaide pour une recherche responsable sur l’IA, soulignant la nécessité de s’attaquer aux implications sociétales à long terme des technologies puissantes.

Lynne Maquat, experte des bases moléculaires des maladies humaines, notamment des mécanismes de désintégration de l'ARNm, prononcera également une conférence lors de l'événement. Ses recherches portent sur le développement de traitements pour les maladies associées à la dégradation hyperactivée de l'ARNm induite par le non-sens, comme le syndrome du X fragile. La découverte révolutionnaire de Maquat sur la désintégration non-sens de l'ARNm lui a valu le prix international Canada Gairdner en 2015. Sa conférence approfondira ce domaine d'expertise, explorant le rôle de la désintégration non-sens de l'ARNm dans la santé et la maladie humaines.

Les conférences et une séance de questions-réponses auront lieu à l'Amphithéâtre Jeanne Timmins du Neuro (Institut-Hôpital neurologique de Montréal) le 23 octobre 2023, de 2h30 à 4h30. Une réception suivra l'événement. Il est recommandé de s'inscrire à l'avance à l'événement.

Sources:

– Fondation Gairdner : https://gairdner.org/

– Recherche + Innovation McGill : https://www.mcgill.ca/innovation/

– Google DeepMind : https://deepmind.com/

– Laboratoire européen de biologie moléculaire : https://www.embl.de/

– Actualité scientifique : https://www.sciencemag.org/