Technologue en chef du Centre Ames

Cet article met en lumière les projets de recherche et les chercheurs principaux du Ames Center dans divers domaines de la technologie et de l'exploration. Les projets mentionnés comprennent l'ablateur réfléchissant les radiations d'inspiration biologique (BIRRA) pour permettre des missions d'atterrissage sur des planètes géantes gazeuses, le télescope spatial pliable (CST) pour l'imagerie et l'observation des nanosatellites, la modélisation informatique des matériaux ablatifs pour la rentrée atmosphérique et la technologie d'encapsulation pour Livraison de produits thérapeutiques médicaux pour les voyages spatiaux de longue durée.

Ablateur réfléchissant les radiations d'inspiration biologique (BIRRA) pour permettre des missions d'entrée, de descente et d'atterrissage sur des planètes géantes gazeuses ou des environnements à forte intensité de rayonnement

Le projet BIRRA, dirigé par Sylvia Johnson, vise à développer un bouclier thermique capable de réfléchir les rayonnements lors de la rentrée. Les systèmes de protection thermique traditionnels pour les missions de rentrée sont lourds, c'est pourquoi ce projet explore l'utilisation de structures ordonnées trouvées dans la nature pour créer des matériaux capables de réfléchir les rayonnements.

Télescope spatial pliable (CST) pour l'imagerie et l'observation des nanosatellites

Le projet Collapsible Space Telescope, dirigé par Elwood Agasid, se concentre sur le développement d'un système d'imagerie compact utilisant des nanosatellites. Les nanosatellites adhérant à la norme CubeSat peuvent être construits rapidement et déployés comme charges utiles secondaires sur divers lanceurs. En intégrant un télescope déployable dans un nanosatellite, ce projet vise à démontrer la rentabilité et la polyvalence des nanosatellites pour les missions d'imagerie et d'observation.

Modélisation informatique des matériaux ablatifs : application à la pyrolyse phénolique

John Lawson dirige le projet de modélisation informatique des matériaux ablatifs, qui vise à développer des méthodes informatiques robustes pour modéliser la pyrolyse des polymères phénoliques. Des matériaux ablatifs sont nécessaires pour les missions de rentrée exigeantes, et les matériaux actuels limitent certaines missions de la NASA. L'amélioration de la compréhension et de la modélisation de la pyrolyse contribuera au développement de nouveaux matériaux ablatifs et améliorera la conception des systèmes de protection thermique.

Technologie d'encapsulation pour la fourniture de produits thérapeutiques médicaux

Dans le domaine de la médecine spatiale, le projet Encapsulation Technology, dirigé par David J. Loftus, se concentre sur le développement d'une méthode d'encapsulation de cellules capables de délivrer des agents thérapeutiques. Cette technologie serait bénéfique pour les voyages spatiaux de longue durée, car elle pourrait empêcher le rejet de cellules par le système immunitaire et permettre la libération contrôlée de protéines thérapeutiques. Le projet utilise des capsules poreuses en treillis de carbone comme bouclier immunitaire et véhicule d’administration d’agents thérapeutiques.

Cet article donne un aperçu des divers projets de recherche menés au Ames Center, mettant en évidence les approches et technologies innovantes développées pour faire progresser l'exploration et la technologie spatiales.