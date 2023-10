Des empreintes humaines découvertes dans le parc national de White Sands font allusion aux anciens habitants du Nouveau-Mexique

By

Des chercheurs ont fait une découverte étonnante dans le parc national de White Sands, révélant des empreintes de pas suggérant que les humains auraient pu habiter ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique il y a plus de 20,000 12,000 ans. Cette découverte remet en question les croyances antérieures selon lesquelles les humains se sont installés pour la première fois dans la région il y a environ XNUMX XNUMX ans.

Les empreintes ont été trouvées dans les dunes de sable gypseux du parc, préservées pendant des milliers d'années en raison des conditions géologiques uniques. En analysant la profondeur, la largeur et la longueur des pas, les chercheurs ont pu déduire des informations importantes sur les individus qui ont laissé leur marque.

Les scientifiques s’intéressent depuis longtemps à la compréhension de la chronologie de la migration et de l’établissement humains en Amérique du Nord. Cette découverte fournit des preuves précieuses que les humains étaient présents dans ce qui est aujourd’hui le Nouveau-Mexique beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, ajoutant ainsi à notre compréhension de l’histoire humaine préhistorique sur le continent.

La découverte soulève également des questions sur la manière dont ces premiers habitants sont arrivés dans la région. On suppose qu’ils ont peut-être suivi le gibier le long d’anciennes routes de migration ou navigué sur des voies navigables, élargissant ainsi leurs territoires au fil du temps.

D'autres études seront menées sur les empreintes pour mieux comprendre les comportements et les modes de vie de ces anciens humains. En examinant les empreintes plus en détail, les chercheurs espèrent en apprendre davantage sur leurs proportions corporelles, leur sexe et même leurs interactions possibles avec l'environnement.

Cette découverte remarquable ouvre de nouvelles voies pour la recherche archéologique et souligne l’importance de l’exploration continue dans des zones connues pour leur riche histoire. Cela témoigne de l’importance de préserver et de protéger des paysages naturels tels que le parc national de White Sands, qui continuent de dévoiler des aperçus fascinants de notre passé commun.

Sources:

– Service des parcs nationaux