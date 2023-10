De nouvelles connaissances sur le verre romain antique révèlent le potentiel des cristaux photoniques

Les scientifiques ont fait une découverte remarquable sur plusieurs sites archéologiques et de construction romains antiques. Des fragments d’anciens récipients en verre romains, enfouis sous terre depuis des siècles, se sont révélés posséder un potentiel technologique moderne unique. Ces fragments de verre, connus pour leurs superbes couleurs irisées, contiennent en réalité des cristaux photoniques capables de produire des effets optiques en filtrant et en réfléchissant la lumière.

Les cristaux photoniques sont des nanostructures avec des arrangements ordonnés d'atomes qui peuvent créer une coloration irisée. On les trouve chez divers animaux et ont également été modifiés artificiellement pour un large éventail d'applications. Cependant, l’équipe de recherche n’avait pas initialement prévu la présence de cristaux photoniques sur des éclats de verre de la Rome antique.

La découverte a été faite par les professeurs d'ingénierie Fiorenzo Omenetto et Giulia Guidetti du Silklab de l'Université Tufts. La structure moléculaire de ces minuscules éclats de verre se réorganise au fil des milliers d'années, entraînant la formation de cristaux photoniques. Les structures atomiques et minérales uniques des éclats de verre ont été générées par l’exposition à des conditions environnementales telles que des changements de pH et des variations des eaux souterraines.

L’équipe de recherche a affectueusement surnommé un éclat de verre particulièrement captivant « Wow glass » en raison de son aspect étincelant. Ce tesson a été récupéré sur un site proche de l’actuelle Aquilée, en Italie, une ancienne ville romaine. La microscopie électronique à balayage a révélé la composition structurelle et l'analyse élémentaire du verre.

La patine miroir dorée à l'extérieur du verre est attribuée à la formation d'empilements de Bragg, qui sont des couches de silice de densités alternées. L’équipe estime que cette formation est le résultat de processus de corrosion et de reconstruction induits par le sol, les minéraux, l’eau de pluie et d’autres facteurs. Les couches de matériau cristallin sont incroyablement ordonnées et se composent de centaines de couches alternées de silice et de minéraux.

Ces découvertes ouvrent des possibilités de reproduction et d’accélération de la croissance des matériaux optiques en laboratoire. Au lieu d’avoir à les fabriquer, les chercheurs pourraient peut-être cultiver ces matériaux en utilisant des processus similaires à ceux qui se produisent naturellement sur les anciens éclats de verre romains.

Dans l’ensemble, cette avancée apporte un nouvel éclairage sur le verre romain antique et son potentiel technologique inexploité. L'étude intitulée « Cristaux photoniques construits au fil du temps dans le verre romain antique » a été publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences.

QFP

Que sont les cristaux photoniques ?

Les cristaux photoniques sont des nanostructures qui possèdent des arrangements ordonnés d'atomes, entraînant des effets optiques uniques. Ils peuvent filtrer et réfléchir la lumière, produisant une coloration irisée. Ces cristaux se trouvent dans la nature chez divers animaux et ont également été fabriqués artificiellement pour un large éventail d’applications.

Quelle est la signification des cristaux photoniques trouvés sur le verre romain antique ?

La découverte de cristaux photoniques sur des fragments de verre de la Rome antique donne un aperçu du potentiel technologique unique de ces artefacts. Il dévoile la formation naturelle de matériaux optiques au fil du temps, qui pourrait potentiellement être reproduite et accélérée en laboratoire. Cela ouvre des possibilités de culture de matériaux optiques plutôt que de s’appuyer uniquement sur des processus de fabrication.

Comment les cristaux photoniques se sont-ils formés sur les éclats de verre de la Rome antique ?

On pense que la formation de cristaux photoniques sur les éclats de verre est le résultat de processus de corrosion et de reconstruction. Les changements dans les conditions environnementales, telles que les variations du pH et des eaux souterraines, ainsi que la présence de sol et de minéraux, ont contribué à la diffusion et à la corrosion cyclique de la silice dans le verre. Les couches de matériau cristallin qui en résultent sont incroyablement ordonnées et sont constituées d’une alternance de couches de silice et de minéraux.