L'ADN ancien des mouches des fruits

Des chercheurs de l'Université du Wisconsin-Madison et de l'Université de Lund ont mené une étude analysant l'ADN des mouches des fruits provenant de collections de musées remontant à 200 ans. Ces mouches des fruits, connues scientifiquement sous le nom de Drosophila melanogaster, sont un animal clé pour la recherche génétique depuis plus d'un siècle. Les mouches ont été collectées par des naturalistes en Europe entre le début des années 1800 et les années 1930. Les chercheurs ont pu extraire et analyser l’ADN de ces anciennes mouches, révélant ainsi de nouvelles informations sur leur évolution.

L’étude a révélé que les mouches collectées au début des années 1800 étaient génétiquement plus similaires aux mouches actuelles que celles collectées dans les années 1930. Cela est probablement dû au fait que les mouches plus âgées sont parmi les premières arrivées dans la région, ce qui entraîne une dérive génétique et une plus grande variation de la population. Cependant, à mesure que le temps passait et que les mouches se croisaient avec des mouches provenant d’autres régions d’Europe, leur unicité génétique diminuait.

Les chercheurs ont également identifié une poignée de gènes présentant des signes de pression évolutive. Un gène, Cyp6g1, rend les mouches plus résistantes au pesticide DDT, introduit dans les années 1940. Un autre gène, Ahcy, a joué un rôle dans l'adaptation des mouches aux températures plus fraîches et aux journées plus courtes dans les environnements de haute latitude.

L'étude démontre la valeur des collections muséales pour la recherche génétique, ainsi que l'importance de l'étude de l'ADN ancien pour comprendre l'évolution des espèces. La mouche des fruits, avec sa courte durée de vie de 50 jours, offre une occasion unique d’étudier les changements génétiques survenus sur des milliers de générations.

Sources:

- L'universite de Wisconsin-Madison

- Université de Lund