Un time-lapse de vingt ans d’Eta Carinae : de nouveaux aperçus sur une explosion stellaire

Les observations de l'observatoire de rayons X Chandra, combinées aux données du télescope XMM-Newton de l'ESA, ont fourni de nouvelles informations fascinantes sur une explosion stellaire connue sous le nom de « Grande éruption » à Eta Carinae. Cette éruption s'est produite au milieu des années 1800 et a été si intense que le système a violemment expulsé l'équivalent en masse de 10 à 15 Terres, formant une bulle de gaz dense appelée nébuleuse de l'Homonculus.

Chandra a capturé des images d'Eta Carinae en 1999, 2003, 2009, 2014 et 2020, permettant aux scientifiques d'étudier l'expansion de la matière issue de la Grande Éruption sur une période de deux décennies. Les dernières observations révèlent non seulement un anneau brillant de rayons X autour de la nébuleuse de l'Homonculus, mais également un anneau de rayons X plus faible qui fournit des informations précieuses sur l'histoire violente d'Eta Carinae.

On pense que la faible coquille à rayons X est l’onde de souffle de la Grande Éruption des années 1840, qui était auparavant inconnue. Cette découverte met en lumière l’histoire d’Eta Carinae et ajoute à notre compréhension de son évolution. L'auteur principal de l'étude, Michael Corcoran, explique que cette faible coquille à rayons X "raconte une partie importante de l'histoire d'Eta Carinae que nous n'aurions pas connue autrement".

Une analyse plus approfondie suggère que l'enveloppe externe des rayons X provenait de matériaux éjectés de l'étoile mourante avant la Grande Éruption. Le mouvement des amas dans la région, observé par le télescope spatial Hubble, indique que ce matériau a probablement été emporté entre 1200 et 1800. L'onde de souffle de la Grande Éruption a chauffé ces amas à des millions de degrés Celsius, créant le brillant X- anneau de rayon. Aujourd’hui, l’onde de choc s’est propagée au-delà de l’anneau, fournissant une preuve supplémentaire que la Grande Éruption a probablement été causée par la fusion de deux étoiles dans un système à trois étoiles.

Cet effort de collaboration entre Chandra et XMM-Newton a démontré la puissance de la combinaison des observations de différents instruments astronomiques pour mieux comprendre ces phénomènes stellaires. Les résultats ont été publiés dans The Astrophysical Journal et contribuent à notre connaissance de la dynamique complexe et de l’évolution des événements stellaires explosifs.

Sources:

– The Astrophysical Journal (étude publiée)

– Crédit image : Radiographie : NASA/SAO/GSFC/M. Corcoran et coll.; Traitement d’images : L Frattare, J Major, N Wolk, SAO/CXC