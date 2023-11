Le sac à outils flottant suscite la fascination alors qu’il dérive au-dessus de la Terre

Dans une tournure inattendue des événements, deux astronautes de la NASA ont récemment entrepris une sortie de routine dans l'espace autour de la Station spatiale internationale (ISS) pour effectuer des travaux de maintenance indispensables. Le major Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara ont passé plus de six heures à l'extérieur de la station lors de leur toute première sortie dans l'espace, réussissant à retirer une barre de manutention et à remplacer un roulement. Cependant, en rentrant dans la station spatiale, ils ont immédiatement remarqué un malheureux accident : leur sac à outils avait disparu.

La NASA a rapidement fourni une mise à jour sur son site Web, confirmant qu'un sac à outils avait été involontairement perdu pendant l'activité. Heureusement, les outils contenus dans le sac n'étaient pas critiques pendant toute la durée de la sortie dans l'espace, minimisant ainsi l'impact sur les tâches importantes des astronautes. Le contrôle de mission a déterminé que la trajectoire du sac présentait un faible risque de collision avec la station spatiale.

Le sac à outils manquant est désormais devenu un ajout assez particulier aux innombrables objets flottant dans l’espace, actuellement en orbite à environ 250 milles au-dessus de la Terre. Les experts prédisent que le sac, un porte-outils blanc et brillant, restera probablement à la dérive pendant plusieurs mois avant de se désintégrer. Bien que le contenu exact du sac reste inconnu, il a captivé l’attention des passionnés de l’espace du monde entier.

EarthSky, un site Web renommé de suivi spatial, suggère qu'avec un ciel clair et une paire de jumelles, les habitants de la Terre pourraient avoir la chance de repérer le sac à outils capricieux. Pour l’apercevoir, il est conseillé aux observateurs de regarder vers la station spatiale, puis de scruter les environs. Pourtant, localiser le sac peut s’avérer difficile car il ne sera visible que dans des conditions spécifiques.

Il est intéressant de noter que ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit. En 2008, un astronaute a également perdu un sac à outils lors d'une sortie dans l'espace alors qu'il effectuait des travaux de maintenance à l'extérieur de l'ISS. Cet événement récent ne fait que s'ajouter à la liste croissante de plus de 35,000 XNUMX débris actuellement suivis et catalogués par les réseaux de surveillance spatiale, comme l'a confirmé l'Agence spatiale européenne. De plus, des milliers de débris plus petits restent portés disparus, encombrant encore davantage l'espace orbital de la Terre.

Ainsi, alors que nous regardons le ciel nocturne, il est désormais possible que nous apercevions un sac à outils flottant, un humble rappel de nos efforts continus d'exploration et de maintenance dans l'espace.

Foire aux Questions

1. Comment le sac à outils a-t-il disparu lors de la sortie dans l'espace ?

Lors d'une sortie dans l'espace de routine, alors qu'ils effectuaient des travaux de maintenance autour de la Station spatiale internationale, les astronautes ont perdu par inadvertance l'un de leurs sacs à outils. Les circonstances exactes ayant conduit à sa perte restent inconnues.

2. Le sac à outils manquant présentera-t-il un danger pour la station spatiale ?

Le contrôle de mission a déclaré que la trajectoire du sac à outils comporte un faible risque de collision avec la station spatiale. Par conséquent, le sac manquant ne constitue pas un problème majeur.

3. La trousse à outils est-elle visible depuis la Terre ?

Selon le site Web EarthSky, avec un ciel clair et des jumelles, il pourrait être possible de repérer le sac à outils blanc et brillant flottant au-dessus de la Terre. Il est conseillé aux observateurs de regarder vers la station spatiale et de scruter les environs.

4. Combien d’objets flottent actuellement dans l’espace ?

L'Agence spatiale européenne a recensé plus de 35,000 XNUMX débris dans l'espace. Ces objets sont méticuleusement suivis et catalogués. De plus, il existe des milliers de débris plus petits qui ne sont actuellement pas suivis.