Les conséquences d'une collision planétaire : des indices sur l'évolution des systèmes planétaires

Une équipe internationale d'astronomes a fait une découverte extraordinaire, fournissant la toute première preuve des conséquences d'une collision entre deux planètes géantes dans un système solaire lointain. Cette découverte importante dévoile un aperçu de l’évolution des systèmes planétaires à travers des événements tumultueux.

L’équipe a initialement observé une atténuation de l’étoile hôte, 2MASS J08152329-3859234, en décembre 2021. Des investigations plus approfondies ont révélé que cette atténuation était causée par une éclipse d’une durée d’environ 500 jours. Ce qui a rendu cet événement particulièrement fascinant, c'est qu'il s'est produit 2.5 ans après un événement d'éclaircissement, suggérant une période orbitale d'au moins 2.5 ans pour l'objet à l'origine de l'éclipse.

L'astrophysicien Matthew Kenworthy, l'auteur principal de l'étude, a exprimé son intrigue en déclarant : "Je savais alors qu'il s'agissait d'un événement inhabituel." En analysant les données d'un modèle informatique, l'équipe a conclu que la collision de deux super-Terres, des géantes de glace plus lourdes que la Terre mais plus légères que Neptune, avait produit des débris qui se sont ensuite alignés devant l'étoile, réduisant ainsi sa luminosité dans les longueurs d'onde visibles. Cet alignement a créé ce qui semblait être une éclipse mystérieuse aux yeux des scientifiques.

L’étoile elle-même est jeune d’environ 300 millions d’années, soit nettement plus jeune que notre propre soleil, âgé de 4.6 milliards d’années. L'apparition d'impacts importants était courante au début de l'histoire de notre système solaire, mais les recherches indiquent que de telles collisions ont cessé il y a environ 3.9 milliards d'années. Ces études suggèrent également qu’il est possible que des planètes matures entrent en collision, offrant ainsi des informations précieuses sur la manière dont les systèmes planétaires se développent et évoluent au fil du temps.

Les futures observations utilisant le télescope spatial James Webb de la NASA devraient permettre d'étudier plus en détail la diffusion du nuage de poussière résultant de la collision, conduisant potentiellement à la formation d'un cortège de lunes autour de la planète restante.

Les résultats de cette étude, publiés dans la revue Nature, soulignent la nature dynamique et chaotique des systèmes planétaires, mettant en lumière les événements fascinants et violents qui façonnent les voisinages cosmiques.

