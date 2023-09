Confirmation : le trou noir M87* tourne

By

Les scientifiques ont confirmé que le trou noir supermassif M87*, connu pour son image emblématique d’un beignet orange flou, est effectivement en rotation. M87* réside au cœur de la galaxie Messier 87 (M87), située à environ 55 millions d'années-lumière de la Terre. Cette annonce intervient après deux décennies d'observation à l'aide d'un réseau de radiotélescopes.

Les chercheurs se sont particulièrement intéressés à l’étude du puissant jet de rayonnement et de particules émanant de M87*. Ils ont découvert que ce jet suit un cycle de 11 ans, se balançant comme un pendule. Ce phénomène serait le résultat d’interactions gravitationnelles entre le trou noir, estimé à 6.5 milliards de fois plus massif que le soleil, et le disque matériel environnant. Les résultats fournissent des preuves solides de la rotation du trou noir.

Pour confirmer la période de rotation des jets, l’équipe a collecté des données à haute résolution sur deux décennies et mené une analyse approfondie. Ils ont déterminé que le jet change de direction d’environ 10 degrés tous les 11 ans. Ces résultats concordent avec les simulations de superordinateurs et contribuent à notre compréhension de la façon dont les trous noirs se forment et évoluent.

L’étude soutient également la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, qui suggère qu’un trou noir en rotation attire le tissu spatial et temporel environnant. Cet effet, appelé « frame-dragging », se produit lorsque l'axe de rotation du trou noir n'est pas parfaitement aligné avec l'axe de rotation du disque d'accrétion environnant.

Les chercheurs comparent ces observations aux jets vacillants observés depuis un autre trou noir plus proche de la Terre, qui oscille sur une échelle de temps beaucoup plus rapide, de quelques minutes. Cependant, la période d'oscillation plus longue observée dans M87* correspond aux prédictions d'Einstein.

Les processus spécifiques qui provoquent la rotation des trous noirs ne sont pas encore entièrement compris. Une théorie propose que des trous noirs plus petits se forment en consommant de la matière stellaire à travers un disque d'accrétion, conduisant à une rotation rapide. Au fil du temps, ces trous noirs peuvent fusionner pour former des trous noirs supermassifs. Confirmer les vitesses de rotation de trous noirs de différentes tailles pourrait aider à valider cette hypothèse.

En conclusion, la confirmation du trou noir en rotation M87* fournit des informations précieuses sur le comportement et l’évolution des trous noirs. Cette recherche, publiée dans la revue Nature, marque une étape importante vers la compréhension de ces phénomènes célestes.

