La faculté de médecine de l'Université du Minnesota reçoit une subvention de 16 millions de dollars pour démêler le schéma de câblage du cerveau

La faculté de médecine de l'Université du Minnesota a reçu une subvention de 16 millions de dollars de l'initiative de recherche sur le cerveau des National Institutes of Health (NIH) grâce à l'initiative Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN). Le financement soutiendra un projet révolutionnaire visant à percer les mystères du « schéma de câblage » du cerveau et à comprendre comment ses neurones sont connectés et communiquent entre eux.

L'objectif de ce projet, connu sous le nom de BRAIN CONNECTS, est de mieux comprendre comment des voies neuronales complexes génèrent des comportements humains. La recherche se concentrera sur la cartographie des connexions entre des régions spécifiques du cerveau responsables de fonctions de niveau supérieur telles que l'attention et la prise de décision. Les méthodes de cartographie traditionnelles ont des limites, c'est pourquoi l'équipe combinera des techniques avancées, notamment des techniques avancées d'IRM, d'imagerie optique et de marquage cellulaire, pour combler cette lacune.

Selon Kamil Ugurbil, PhD, chercheur principal, « BRAIN CONNECTS suit les traces du projet Human Connectome mais va plus loin en utilisant l'IRM avancée avec d'autres outils émergents. Cette approche nous fournira une image plus détaillée et beaucoup plus claire des circuits cérébraux.

Les techniques actuelles disponibles pour cartographier la connectivité du cerveau n'ont pas la résolution nécessaire ou la capacité de s'étendre à de grandes régions du cerveau entier. BRAIN CONNECTS vise à développer des outils capables d'obtenir des cartes de connectivité à l'échelle du cerveau à des niveaux de détail et d'échelle sans précédent.

Sarah Heilbronner, PhD, chercheuse principale et professeure agrégée au Baylor College of Medicine, a souligné l'importance de comprendre le schéma de câblage du cerveau : « Le NIH investit beaucoup dans la découverte de l'une des caractéristiques les plus importantes de l'anatomie cérébrale – son schéma de câblage ou comment les neurones sont configurés pour communiquer entre eux. Dans les années à venir, cela rapportera d’importants dividendes en termes de traitements neuromodulateurs des troubles cérébraux.

Le projet vise à créer des schémas de câblage précis en utilisant une approche multimodale, inter-espèces et multi-échelles. Ces diagrammes détaillés fourniront des informations cruciales sur la connectivité cérébrale et son impact sur la cognition, le comportement et la maladie. L'équipe de scientifiques impliquée dans ce projet comprend des experts de la faculté de médecine de l'Université du Minnesota, du Collège des sciences et de l'ingénierie de l'Université de M., de l'Université de Nottingham, du Shenzhen Institute of Advanced Technology, de l'Université du Texas à Austin, de l'Université d'Oxford, de l'Université Vanderbilt, de Cold Spring. Laboratoires Harbour et Institut Allen.

En plus de cartographier le schéma de câblage du cerveau, l’équipe prévoit de faire progresser les traitements contre les troubles cérébraux. Comprendre et traiter les perturbations de la connectivité cérébrale, courantes dans les troubles psychiatriques et neurologiques, constituent une étape essentielle dans la mise en œuvre de solutions efficaces.

Ce projet est soutenu par l'initiative NIH BRAIN et s'appuie sur l'équipe de découverte médicale (MDT) de l'Université du Minnesota sur l'imagerie optique et la science du cerveau.

