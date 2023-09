L'astéroïde Bennu pourrait potentiellement toucher la Terre dans 159 ans, prévient un expert

By

Une nouvelle étude suggère qu’il existe une possibilité d’une collision d’un astéroïde avec la Terre au cours des 159 prochaines années, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Le professeur d'astrophysique Bertram Bitsch de l'University College Cork (UCC) en Irlande a averti que l'astéroïde Bennu pourrait frapper notre planète, constituant ainsi une menace pour l'humanité. Bien que le risque d’impact soit relativement faible (un sur 2700 XNUMX), les conséquences pourraient être catastrophiques.

L'astéroïde Bennu, mesurant 1640 pieds, est considéré comme massif. S’il devait entrer en collision avec la Terre, cela pourrait créer un cratère de 6 kilomètres de large et causer d’importants dégâts aux bâtiments sur une vaste zone. Cette prédiction alarmante repose sur l’incertitude entourant les futures rencontres gravitationnelles que pourrait connaître l’astéroïde, ce qui rend difficile le calcul de sa trajectoire avec précision.

Sur une note positive, le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA a réussi à collecter des échantillons de sol de l'astéroïde Bennu et à les ramener sur Terre il y a quelques jours à peine. Ces données cruciales aideront les scientifiques à comprendre les origines de l’univers et à mieux comprendre les astéroïdes eux-mêmes. En outre, cela contribuera au développement de mécanismes de défense visant à protéger la Terre des impacts potentiels d’astéroïdes.

La NASA analyse actuellement les 250 g de terre collectés sur l’astéroïde Bennu. Cette étude contribuera à une meilleure compréhension des astéroïdes et pourrait conduire à la création de stratégies pour dévier ou détruire les astéroïdes dangereux. L’objectif ultime est d’assurer la sécurité de notre planète et de prévenir de futurs événements catastrophiques.

En conclusion, même si la perspective d’une collision d’astéroïdes peut être alarmante, les recherches en cours et les progrès technologiques nous permettent de mieux comprendre et potentiellement d’atténuer ces risques. En étudiant davantage les astéroïdes comme Bennu, les scientifiques travaillent à la sauvegarde de notre planète et à la pérennité de l’humanité.

Sources:

– Echo Live : Bertram Bitsch, professeur d'astrophysique à l'University College Cork

– Programme d'impact terrestre de l'Imperial College de Londres

– Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA