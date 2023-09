Une araignée fossile géante récemment découverte met en lumière l’extinction des araignées

Une équipe de scientifiques australiens dirigée par l’Australian Museum et l’Université de Nouvelle-Galles du Sud a fait une découverte révolutionnaire : une araignée fossile géante appartenant à la famille des araignées-trappes à pattes en brosse. Nommé Megamonodontium mccluskyi, ce fossile est le premier du genre jamais découvert, ajoutant des informations précieuses sur l'histoire évolutive des araignées.

Les scientifiques estiment que le fossile a entre 11 et 16 millions d'années et qu'il a été découvert à McGraths Flat, en Nouvelle-Galles du Sud, un site fossile connu pour sa roche riche en fer appelée goethite. Le fossile d'araignée appartient à la famille des Barychelidae et est cinq fois plus grand que le genre vivant Monodontium, une araignée à trappe en brossage.

Selon le Dr Matthew McCurry, paléontologue de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, cette découverte comble une lacune importante dans notre compréhension du passé des araignées et fournit de nouvelles informations sur leur extinction. Il explique que le parent vivant le plus proche de ce fossile se trouve dans les forêts humides allant de Singapour à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui suggère que le groupe occupait autrefois des environnements similaires en Australie continentale. Cependant, à mesure que l’Australie devenait plus aride, cette espèce d’araignée a probablement disparu.

Le Dr Robert Raven, arachnologue du Queensland Museum et auteur superviseur de l'étude, souligne l'importance de cette découverte. Non seulement il s’agit de la plus grande araignée fossilisée trouvée en Australie, mais c’est également le tout premier fossile de la famille des Barychelidae découvert dans le monde. Cette rareté des fossiles d’araignées peut être attribuée à leur comportement consistant à passer la plupart de leur temps dans des terriers, ce qui les empêche d’être dans un environnement propice à la fossilisation.

Les fossiles de McGraths Flat ont été méticuleusement examinés au microscope électronique à balayage, permettant aux scientifiques d'étudier les détails complexes des griffes, des pattes et du corps de l'araignée. Cette analyse a révélé des structures ressemblant à des cheveux appelées soies, qui remplissent diverses fonctions telles que la détection de produits chimiques, la détection de vibrations, la défense contre les menaces et même la production de sons.

Cette découverte révolutionnaire élargit non seulement nos connaissances sur les fossiles d'araignées d'Australie, mais elle fournit également des informations précieuses sur l'extinction des espèces d'araignées. Grâce à des explorations et des recherches plus poussées, les scientifiques espèrent en découvrir davantage sur l’histoire évolutive et les mystères de ces créatures fascinantes.

Journal de référence:

Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven. Une grande araignée trappe à pieds brossés (Mygalomorphae : Barychelidae) du Miocène d'Australie. Journal zoologique de la Société Linnéenne. DOI : 10.1093/zolinnean/zlad100

Sources:

– Musée australien

– Université de Nouvelle-Galles du Sud

– Musée du Queensland