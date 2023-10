Les cernes d'arbres anciens révèlent une tempête solaire colossale il y a 14,300 XNUMX ans

Une découverte révolutionnaire réalisée par une équipe internationale de scientifiques a révélé une augmentation colossale des niveaux de radiocarbone il y a environ 14,300 XNUMX ans, mettant en lumière la plus grande tempête solaire jamais identifiée. La recherche, détaillée dans la publication « Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical Physical and Engineering Sciences », impliquait la mesure des niveaux de radiocarbone dans les cernes d’arbres anciens trouvés dans les Alpes françaises.

En examinant des cernes d'arbres individuels, les chercheurs ont pu identifier un remarquable pic de radiocarbone datant de 14,300 XNUMX ans. Le pic, provoqué par une immense tempête solaire qui a déversé une quantité importante de particules énergétiques dans l'atmosphère terrestre, a été comparé aux mesures de béryllium obtenues à partir de carottes de glace du Groenland.

L’étude a identifié cette tempête solaire récemment découverte comme la plus grande de son genre, dépassant de deux fois sa taille les événements précédemment identifiés. Ces tempêtes solaires, connues sous le nom d'événements Miyake, se sont produites neuf fois au cours des 15,000 XNUMX dernières années mais n'ont jamais été directement observées.

Les résultats de cette recherche ont soulevé des inquiétudes quant à l’impact potentiellement catastrophique de tempêtes solaires similaires sur notre société technologique moderne. Edouard Bard, auteur principal de l'étude, a souligné le lien entre les événements solaires extrêmes et la production de radiocarbone, soulignant les conséquences dévastatrices que ces tempêtes pourraient avoir sur les infrastructures modernes telles que les télécommunications, les systèmes satellitaires et les réseaux électriques.

Tim Heaton, professeur de statistiques appliquées à l'Université de Leeds, a souligné le potentiel de dommages permanents aux transformateurs des réseaux électriques, aux satellites de navigation et de communication, ainsi que les risques accrus de radiation pour les astronautes lors de super tempêtes.

Comprendre et prévoir les événements solaires extrêmes est crucial pour sauvegarder les infrastructures de communication et d’énergie de la Terre. Malgré les progrès de l’observation solaire, il reste encore beaucoup à apprendre sur le comportement du soleil, les causes de ces tempêtes et leur prévisibilité.

La découverte d'arbres bien préservés facilitée par la dendrochronologie fournit non seulement un aperçu des changements environnementaux passés, mais offre également une chronologie inexplorée de l'activité solaire. Cela souligne l’urgence de comprendre les risques que représentent les tempêtes solaires extrêmes pour la société moderne et souligne la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine.

