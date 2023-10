Astéroïdes : bien plus que de simples roches flottantes dans l’espace

By

Les astéroïdes, bien qu’ils puissent ressembler à de simples roches flottantes dans l’espace, ont en réalité des compositions variées. Ces corps célestes peuvent être classés en trois types en fonction de leur composition structurelle. Le type le plus courant est l’astéroïde de type S, composé de substances riches en carbone. D’autre part, il existe des astéroïdes de type M, constitués principalement de métaux, et des astéroïdes de type R, constitués principalement de minéraux silicatés.

Récemment, la NASA a fourni des détails sur un astéroïde qui devrait se rapprocher le plus de la Terre aujourd'hui. Connue sous le nom d’astéroïde 2023 QC8, cette roche spatiale a été suivie par la NASA à l’aide de ses télescopes avancés au sol et dans l’espace. Il devrait s'approcher d'une distance de 6 millions de kilomètres de la Terre à une vitesse de 22,741 XNUMX kilomètres par heure, ce qui est plus rapide que les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

L'astéroïde 2023 QC8 appartient au groupe Amor d'astéroïdes géocroiseurs, dont les orbites s'étendent au-delà de la Terre mais pas jusqu'à Mars. Le groupe porte le nom de l'astéroïde 1221 Amor, découvert par l'astronome belge E. Delporte en 1932.

Bien que l’astéroïde 2023 QC8 mesure environ 130 pieds de large, soit presque la taille d’un avion, il n’est pas classé comme objet potentiellement dangereux. Malgré sa taille supérieure à celle de l'astéroïde de Tcheliabinsk qui a causé des dégâts sur Terre en 2013, cette roche spatiale ne constitue pas une menace significative.

Il est intéressant de noter qu’un astéroïde a effectivement heurté la Terre plus tôt cette année. Même s’il n’a pas eu les effets dévastateurs de l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a 65 millions d’années, il a néanmoins créé un spectacle. En février, une météorite s'est transformée en boule de feu atmosphérique et s'est écrasée près de McAllen, au Texas. La roche de 1000 2 livres, d'environ 21 pieds de diamètre, s'est brisée en morceaux à environ XNUMX miles au-dessus de la surface de la Terre, provoquant une forte explosion entendue par les résidents de la région.

Les astéroïdes continuent de capter l’attention des scientifiques et des passionnés de l’espace. L’étude de ces corps célestes nous aide à mieux comprendre la composition de notre système solaire et les menaces potentielles qu’ils pourraient représenter pour notre planète à l’avenir.

Définitions:

– Astéroïde de type S : Astéroïdes composés de substances riches en carbone.

– Astéroïde de type M : Astéroïdes composés majoritairement de métal.

– Astéroïde de type R : Astéroïdes composés principalement de minéraux silicatés.

Sources:

– Aucune URL spécifique mentionnée.