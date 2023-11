À la découverte du système solaire avec Roman Rabbitskin

Vous êtes-vous déjà demandé quelle est l'étendue de notre système solaire ? Eh bien, Roman Rabbitskin, un passionné d'espace de 13 ans, a pris sur lui d'amener les merveilles du cosmos dans son quartier. Utilisant sa passion et sa détermination, Roman a créé un itinéraire pédestre unique qui représente avec précision les distances et les échelles des planètes de notre système solaire.

Dès son plus jeune âge, Roman est captivé par l’espace. Avant même d'entrer à la maternelle, il savait nommer toutes les planètes et faisait une sérénade à sa famille avec des chansons sur le cosmos. Aujourd’hui, il a transformé cette passion en un projet qui laissera sa communauté en admiration.

Depuis sa propre porte d'entrée, Roman a méticuleusement placé Mercure et Vénus dans sa cour, tandis que la Terre et Mars se trouvent le long de sa rue. En poursuivant votre route, vous parcourrez environ quatre kilomètres pour atteindre Neptune, la dernière planète. Roman lui-même s'est lancé dans cette expédition pour installer une enseigne, s'immergeant véritablement dans l'expérience.

Pour garantir l'exactitude de sa création, Roman a veillé à ce que les images des planètes soient également à l'échelle. La Terre et Mars semblent plus petites qu'un ongle, tandis que Jupiter, la plus grande planète, est représentée comme ayant la taille d'une balle de baseball. Mais le dévouement de Roman ne s’arrête pas là. Il prévoit d'étendre la route pour inclure les planètes naines Pluton et Éris, mettant ainsi en valeur l'immensité de notre système solaire. Cet ajout ajoutera trois kilomètres supplémentaires et environ 45 minutes à la marche totale.

La famille de Roman ne pourrait être plus fière de ses efforts pour partager ses connaissances avec le quartier. Sa grand-mère, Elsie, a exprimé son soutien et sa confiance en ses capacités, déclarant : « Nous sommes très fiers de lui… Il a tellement de connaissances et est si gentil de les partager. »

Le but ultime de Roman est d'éduquer les gens sur l'espace et les merveilles de notre système solaire. Bien que le parcours actuel offre une expérience étonnante, il aspire à l’améliorer encore en incorporant des modèles 3D, ainsi qu’en incluant des planètes naines et des comètes. Bien qu'il soit encore au stade de la planification, l'engagement de Roman à améliorer l'expérience est indéniable.

Si vous vous trouvez dans les quartiers de Lawson Heights et de Silverwood Heights, assurez-vous de vous lancer dans la promenade du système solaire de Roman Rabbitskin. Plongez-vous dans l’immensité impressionnante de l’espace et acquérez peut-être une nouvelle appréciation des merveilles de notre système solaire.

QFP

1. Puis-je accéder à la promenade sur le système solaire de Roman Rabbitskin ?

Absolument! L'itinéraire est ouvert au public, permettant à toute personne intéressée d'explorer et de découvrir l'ampleur de notre système solaire.

2. Les planètes sont-elles représentées avec précision ?

Oui, Roman Rabbitskin a pris grand soin de s'assurer que les distances et les échelles des planètes soient représentées avec précision tout au long du parcours. Les images des planètes sont également à l'échelle, offrant une expérience immersive.

3. Quels sont les projets de Roman pour les améliorations futures ?

Roman prévoit d'incorporer des modèles 3D dans l'expérience et d'inclure des planètes naines et des comètes le long du parcours. Ces ajouts enrichiront encore le voyage et élargiront la compréhension de notre système solaire.