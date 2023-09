Une nouvelle analyse révèle une composition protéique similaire dans les plumes d’oiseaux anciens et modernes

Une étude récente menée par des paléontologues a révélé que les plumes des oiseaux d’aujourd’hui partagent plus de similitudes avec les plumes des dinosaures qu’on ne le pensait auparavant. La recherche, publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution, a utilisé des analyses aux rayons X et à la lumière infrarouge pour examiner les plumes d'animaux anciens.

L'étude comprenait des plumes d'un dinosaure non aviaire vieux de 125 millions d'années appelé Sinornithosaurus, d'un lève-tôt connu sous le nom de Confuciusornis et d'une espèce non précisée qui vivait dans ce qui est aujourd'hui le Wyoming il y a 50 millions d'années. Les chercheurs ont découvert des traces de protéines bêta cornées (CBP) dans ces plumes anciennes, qui sont des protéines essentielles au renforcement des plumes de vol.

Il est intéressant de noter que l’équipe internationale de chercheurs a également détecté une structure chimique similaire dans les plumes d’oiseaux modernes, tels que les diamants mandarins. Cette découverte remet en question l’hypothèse précédente selon laquelle les plumes anciennes étaient principalement composées de protéines alpha. Au lieu de cela, l’étude suggère que ces plumes anciennes étaient principalement constituées de CBP, qui se sont transformées en protéines alpha lors de la fossilisation.

Cette découverte a des implications significatives pour notre compréhension de l’évolution des plumes sur des millions d’années. Avant cette étude, on pensait que la composition protéique des plumes anciennes était distincte de celle des plumes modernes. Les nouvelles découvertes indiquent que les éléments de base nécessaires au vol propulsé étaient présents il y a au moins 125 millions d’années.

Cette étude souligne que les protéines peuvent être conservées dans les archives fossiles pendant de longues périodes, élargissant ainsi notre compréhension des organismes anciens. Il offre également des informations précieuses sur la composition chimique des plumes et leur évolution au cours de l’histoire. En repoussant plus loin la chronologie de la présence de ces protéines, cette recherche offre une nouvelle perspective sur les origines et le développement des plumes des oiseaux et de leurs ancêtres dinosaures.

– Nature Ecologie et Evolution, septembre 2021