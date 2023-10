Une nouvelle méthode révèle des liens entre les dinosaures et les oiseaux

By

Des chercheurs de l'University College Cork (UCC) en Irlande ont fait une découverte passionnante sur l'évolution des plumes. En utilisant l’imagerie aux rayons X, ils ont trouvé des preuves de protéines dans les plumes fossiles qui indiquent une similitude de composition entre les plumes anciennes et celles des oiseaux modernes.

Des études antérieures suggéraient que les plumes anciennes avaient une composition protéique différente de celle des plumes d’oiseaux modernes. Cependant, cette recherche révèle que la composition protéique des plumes actuelles était également présente dans les plumes des dinosaures et des lève-tôt. Cette découverte confirme que la chimie des plumes est née bien plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.

L'équipe de paléontologues, dirigée par le Dr Tiffany Slater et le professeur Maria McNamara, a analysé des plumes vieilles de 125 millions d'années du dinosaure Sinornithosaurus et du lève-tôt Confuciusornis, ainsi qu'une plume vieille de 50 millions d'années du dinosaure. États-Unis. Ils ont utilisé les rayons X et la lumière infrarouge pour détecter des traces d’anciennes protéines de plumes.

Les chercheurs ont découvert que les plumes du dinosaure Sinornithosaurus contenaient une grande quantité de protéines bêta, semblables aux plumes des oiseaux modernes. Les protéines bêta sont importantes pour renforcer les plumes nécessaires au vol. Des études antérieures avaient principalement trouvé des protéines alpha dans les plumes des dinosaures. Les expériences de l'équipe ont mis en lumière cette divergence, suggérant que la chimie étrange de certaines plumes fossiles est le résultat de la dégradation des protéines au cours du processus de fossilisation.

Cette recherche permet de répondre à une question de longue date sur la préservation des protéines en profondeur. Cela montre que des traces d’anciennes biomolécules peuvent survivre pendant des millions d’années, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles connaissances sur l’évolution de tissus importants et de leurs biomolécules.

Ces découvertes fournissent de nouvelles preuves du lien étroit entre les dinosaures et les oiseaux. En comprenant l’évolution des plumes, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur le comportement et les capacités de ces créatures anciennes.

