Nouveaux aperçus sur les modèles de migration précoce en Australie

Des chercheurs ont fait une découverte passionnante en Australie qui met en lumière les comportements migratoires des lève-tôt. Dans la formation de Wonthaggi, à Victoria, des scientifiques ont mis au jour les plus anciennes empreintes d'oiseaux jamais trouvées en Australie, remontant à environ 120 millions d'années, au début du Crétacé. Ces empreintes prouvent que des oiseaux étaient autrefois présents dans les régions polaires sud du supercontinent Gondwana.

Avant cette découverte, il y avait peu de preuves d'oiseaux du Crétacé inférieur en Australie, avec seulement quelques restes squelettiques, des plumes et deux traces. Cependant, ces empreintes d’oiseaux nouvellement découvertes et bien préservées sont importantes pour plusieurs raisons. Non seulement ce sont les plus anciennes d’Australie, ce qui indique que les oiseaux habitent la région depuis au moins 120 millions d’années, mais ce sont également les traces d’oiseaux les plus anciennes jamais trouvées dans l’hémisphère sud.

Le co-auteur Anthony Martin, paléontologue à l'Université Emory, explique que ces traces offrent des informations précieuses sur la répartition des lève-tôt sur différents continents et biomes. Alors que divers fossiles d'oiseaux précoces ont été découverts dans les continents du nord, les fossiles d'oiseaux du Crétacé dans les régions du sud sont extrêmement rares.

L'étude, publiée dans la revue PLOS ONE, décrit 27 empreintes d'oiseaux de différentes tailles et formes, représentant plusieurs espèces d'oiseaux anciennes, dont certains des plus grands oiseaux connus du Crétacé. Ces traces aviaires ont des caractéristiques tridactyles, indiquant qu'elles avaient trois doigts sur chaque patte, ainsi que des doigts fins et des griffes acérées.

Les chercheurs pensent que les traces d'oiseaux ont été tracées sur des affleurements marins qui faisaient autrefois partie d'une ancienne plaine inondable polaire. Par conséquent, ils suggèrent que la région pourrait avoir servi de route migratoire pendant les étés polaires. Sur la base des traces fossilisées et des comportements saisonniers qu'elles impliquent, l'étude suggère que les oiseaux du Crétacé inférieur pourraient avoir volé vers ce qui est aujourd'hui l'Australie depuis les régions du nord du Gondwana au cours des printemps de l'hémisphère sud.

Cette découverte élargit non seulement notre compréhension de l'évolution et de la migration aviaire, mais souligne également l'importance de l'hémisphère sud dans l'histoire évolutive des oiseaux. Les chercheurs espèrent que ces découvertes inspireront une exploration plus approfondie et la recherche de preuves supplémentaires de la présence d’oiseaux du Crétacé dans la région, nous permettant ainsi de mieux comprendre leurs premiers schémas de dispersion et leur impact sur le monde antique.

Foire aux Questions

Q : Quel âge ont les empreintes d’oiseaux découvertes en Australie ?

Les empreintes d'oiseaux trouvées dans la formation Wonthaggi à Victoria, en Australie, remontent à environ 120 millions d'années, au début du Crétacé.

Q : Qu’est-ce qui rend ces empreintes d’oiseaux significatives ?

Ces empreintes sont non seulement les plus anciennes découvertes en Australie, mais aussi les plus anciennes jamais trouvées dans l'hémisphère sud. Ils fournissent la preuve de lève-tôt vivant dans les régions polaires méridionales du supercontinent Gondwana.

Q : Quelles informations les empreintes d’oiseaux offrent-elles ?

Les empreintes donnent aux chercheurs un aperçu de la façon dont les lève-tôt se sont dispersés à travers différentes masses continentales et biomes, ainsi que de leurs routes migratoires potentielles pendant les étés polaires.

Q : Quelles étaient les caractéristiques des empreintes d’oiseaux ?

Les empreintes d'oiseaux avaient trois doigts sur chaque pied, des doigts fins et des griffes acérées. Ces caractéristiques indiquent qu'ils appartenaient à des animaux aviaires et offrent des indices sur les anciennes espèces d'oiseaux qui vivaient autrefois dans la région.

Q : Que suggèrent les traces fossilisées sur le comportement des oiseaux du Crétacé inférieur ?

Les chercheurs proposent que les traces des oiseaux indiquent des comportements saisonniers, les oiseaux traversant la plaine inondable après le dégel au printemps. Il est également suggéré que ces oiseaux pourraient avoir migré vers et depuis d'autres environnements pendant les hivers froids et sombres.