La NASA dévoile aujourd’hui l’approche rapprochée de l’astéroïde 2023 UR1

Les scientifiques de la NASA ont suivi et étudié assidûment les astéroïdes, et leurs efforts ont conduit à un développement intrigant. Aujourd'hui, le 21 octobre 2023, un astéroïde connu sous le nom de 2023 UR1 s'apprête à se rapprocher le plus de la Terre. L'astéroïde, mesurant 120 pieds de diamètre, se trouvera à une distance d'environ 834,000 XNUMX kilomètres de la Terre. Bien que cela puisse paraître éloigné du point de vue humain, dans le domaine spatial, cela est considéré comme une approche relativement proche.

Les astronomes ont observé pour la première fois l’astéroïde 2023 UR1 le 17 octobre 2023, quelques jours seulement avant son approche la plus proche. La dernière observation a été faite le 19 octobre. Il appartient au groupe d'astéroïdes Apollo, connu pour ses orbites traversant la Terre. Il convient de noter que cet astéroïde est aussi gros qu’un avion.

Le Centre d'études des objets géocroiseurs (CNEOS) de la NASA surveille la trajectoire de l'astéroïde et fournit des détails cruciaux sur son approche. L'astéroïde passera devant la Terre à une vitesse remarquable de 29,557 XNUMX kilomètres par heure.

Les efforts continus de suivi des astéroïdes de la NASA sont essentiels pour comprendre ces roches cosmiques et atténuer les risques potentiels. L'agence spatiale utilise une gamme de télescopes et d'observatoires avancés, tels que NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 et Catalina Sky Survey.

En plus de surveiller les astéroïdes, la NASA se prépare également au survol inaugural des astéroïdes de sa sonde spatiale Lucy, le 1er novembre. La première cible du vaisseau spatial est l'astéroïde Dinkinesh, qui mesure moins d'un demi-mile de largeur et est situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le vaisseau spatial Lucy effectue une mission de 12 ans et prévoit de visiter 10 astéroïdes, dont des astéroïdes troyens sur l'orbite de Jupiter. Au lieu de orbiter autour des astéroïdes, Lucy effectuera des survols pour recueillir des données précieuses.

L'engagement de la NASA dans le suivi, l'étude et l'exploration des astéroïdes continue de fournir des informations précieuses sur ces objets célestes et contribue à assurer la sécurité de notre planète.

