Des scientifiques détectent des rayons gamma à haute énergie provenant de Vela Pulsar, remettant en question les théories établies

Les scientifiques utilisant l'observatoire HESS en Namibie ont fait une découverte révolutionnaire. Ils ont détecté des rayons gamma d'une énergie exceptionnellement élevée provenant du pulsar Vela, une étoile morte. Ces rayons gamma ont des niveaux d'énergie 200 fois plus puissants que toutes les observations précédentes du pulsar Vela, remettant en question les théories établies sur les rayons gamma pulsés provenant de ces étoiles. Les résultats, publiés dans la revue Nature Astronomy, ont incité les chercheurs à reconsidérer les mécanismes à l’origine de ces puissantes émissions.

Les pulsars sont des restes d'étoiles résultant d'explosions de supernova. Ce sont des étoiles compactes et mortes d’un diamètre d’environ 20 kilomètres. Les pulsars tournent extrêmement vite et possèdent un champ magnétique puissant. Le pulsar Vela, situé dans la constellation Vela, est particulièrement brillant dans la bande radio et émet des rayons gamma cosmiques. On pense que ces rayons gamma sont produits par des électrons rapides dans la magnétosphère du pulsar, se déplaçant vers sa périphérie et libérant de l'énergie sous forme de faisceaux de rayonnement.

Cependant, les récentes observations de l'observatoire HESS ont révélé une nouvelle composante de rayonnement à des énergies encore plus élevées, pouvant atteindre des dizaines de téraélectronvolts. C’est environ 200 fois plus énergétique que n’importe quel rayonnement détecté précédemment par le pulsar Vela. La composante de haute énergie apparaît aux mêmes intervalles de phase que les rayons gamma observés dans la gamme des gigaélectronvolts (GeV). Cela remet en question la compréhension traditionnelle des pulsars et des mécanismes à l’origine de leurs émissions.

La découverte ouvre de nouvelles possibilités pour observer d’autres pulsars dans la gamme des dizaines de téraélectronvolts. Il ouvre la voie à une meilleure compréhension des processus d’accélération extrêmes dans les objets astrophysiques hautement magnétisés. Cependant, l’explication exacte des rayons gamma de haute énergie observés reste incertaine. Les chercheurs suggèrent l'implication de processus tels que la reconnexion magnétique au-delà de la magnétosphère du pulsar. D'autres études et observations seront nécessaires pour percer ce mystère.

Dans l’ensemble, cette découverte révolutionnaire remet en question les connaissances établies et fournit des informations précieuses sur la nature des pulsars et les mécanismes à l’origine de leurs émissions.

Source : « Découverte d'un composant de rayonnement du Vela Pulsar atteignant 20 téraélectronvolts », Nature Astronomy.