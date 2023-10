Une nouvelle étude remet en question la croyance de longue date selon laquelle la pierre d'autel de Stonehenge, la plus grande pierre du cercle intérieur, provenait de la même région que les autres pierres bleues. Le géologue britannique Herbert Henry Thomas, dans son étude de 1923, a lié les pierres bleues aux collines de Preseli, dans l'ouest du Pays de Galles. Cependant, des recherches récentes, menées par Richard Bevins de l'Université d'Aberystwyth en Écosse, indiquent que la pierre d'autel provenait probablement d'un endroit différent, peut-être d'une carrière inconnue dans le nord de la Grande-Bretagne.

Stonehenge, érigé il y a environ 4,000 5,000 à 140 225 ans à la fin du Néolithique britannique, est situé dans le Wiltshire, dans le sud de l'Angleterre. Les pierres bleues, exotiques dans le paysage du Wiltshire, ont été transportées sur plus de XNUMX kilomètres des collines de Preseli à Stonehenge, ce qui en fait l'une des distances les plus longues connues entre une source et un chantier de construction préhistorique.

La pierre d’autel se distingue par sa plus grande taille et son type de roche différent des autres pierres bleues. Les chercheurs ont comparé sa géochimie et sa minéralogie à 58 affleurements de grès du sud du Pays de Galles à l'ouest de l'Angleterre, mais n'ont trouvé aucune correspondance. La teneur inhabituellement élevée en baryum de la pierre a permis de réduire les sources potentielles, ce qui a conduit les chercheurs à considérer les zones du nord de l'Angleterre et de l'Écosse abritant d'anciens monuments néolithiques connus.

Les nouvelles découvertes remettent non seulement en question l’origine de la pierre d’autel, mais remettent également en question la compréhension traditionnelle de sa signification archéologique. Des recherches et des investigations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la véritable source de cette pierre énigmatique dans l’histoire de Stonehenge.

