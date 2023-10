Phénomènes étranges lors des éclipses solaires

La prochaine éclipse solaire partielle du 14 octobre sera visible dans toute l’Amérique du Nord, centrale et du Sud. Dans certaines régions, il s’agira même d’une éclipse solaire annulaire, communément appelée éclipse « en anneau de feu ». Même si cette éclipse ne bloquera pas complètement le soleil, la lune couvrira quand même jusqu'à 90 % du disque solaire, créant ainsi un spectacle spectaculaire. Mais en plus du spectacle visuel, les éclipses solaires provoquent d'étranges phénomènes qui pourraient vous surprendre.

L'un de ces phénomènes est connu sous le nom de « perles de Baily ». Si vous observez une éclipse solaire totale ou annulaire en toute sécurité avec une protection oculaire appropriée, vous remarquerez peut-être un éclat de lumière autour du bord de la lune, ressemblant à un collier de perles. Nommé d'après l'astronome Francis Baily, qui a décrit cet effet pour la première fois en 1836, ce phénomène est provoqué par l'interaction de la lumière du soleil avec la surface inégale de la lune.

Lors d'une éclipse solaire, des proéminences ou des filaments solaires peuvent également devenir visibles. Ce sont d'énormes structures constituées de plasma et de champs magnétiques qui s'élèvent de la surface du soleil. Normalement, ils ne peuvent pas être vus depuis la Terre, mais lors d’une éclipse, ils peuvent apparaître derrière la lune, ressemblant à des pétales de fleur.

L’un des effets les plus visibles d’une éclipse solaire est la baisse rapide de la température. Lorsque la lune couvre le soleil, les températures peuvent rapidement diminuer de 5 à 10 degrés Fahrenheit (2.8 à 5.6 degrés Celsius). Parfois, la baisse de température peut être encore plus dramatique. De plus, il y a souvent un changement de direction du vent pendant une éclipse, le vent diminuant avant l'éclipse et reprenant une direction différente par la suite.

Les animaux peuvent également être affectés par les éclipses solaires. L’obscurité soudaine au milieu de la journée peut les dérouter, obligeant les oiseaux à retourner à leur perchoir, les vaches et les chevaux à se coucher et les créatures crépusculaires comme les cigales et les grillons à commencer à gazouiller leur chant du soir.

Les éclipses solaires peuvent même avoir un impact sur les fréquences des ondes radio. Les scientifiques pensent que l'interaction entre le soleil et l'ionosphère terrestre, qui fluctue en raison des éruptions solaires et des tempêtes, pourrait être responsable des interférences avec les ondes radio lors des éclipses.

Il est intéressant de noter que même les micro-organismes peuvent être affectés par les vibrations inhabituelles d’une éclipse solaire. Une étude menée lors d’une éclipse totale en Inde a révélé que les bactéries présentes sur les boîtes de Pétri présentaient des changements de taille et de forme au plus fort de l’éclipse.

Lors d’une éclipse annulaire, les ombres au sol auront un effet d’épingle, créant de petits croissants de lumière. Ces ombres peuvent être incroyablement belles et créer une expérience visuelle unique. De plus, si vous prêtez attention aux surfaces de couleur unie quelques instants avant qu’une éclipse totale n’atteigne la totalité, vous remarquerez peut-être des bandes ondulées claires et sombres appelées « bandes d’ombre ». Ces bandes ne sont pas encore entièrement comprises mais sont observées depuis des siècles.

Enfin, lors d’une éclipse totale, il est possible d’apercevoir dans le ciel des étoiles et des planètes qui ne sont habituellement pas visibles de jour. Ce phénomène offre une opportunité rare d’observer les étoiles pendant la journée.

Les éclipses solaires ne sont pas seulement des événements visuellement époustouflants, mais elles offrent également l'occasion d'assister et d'expérimenter des phénomènes vraiment extraordinaires. Alors, marquez vos calendriers pour le 14 octobre et préparez-vous à assister à un spectacle remarquable dans le ciel.

