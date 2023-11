25 ans de la Station spatiale internationale : une étape importante et au-delà

By

La Station spatiale internationale (ISS) a récemment célébré son 25e anniversaire depuis le lancement de son premier module. Au cours des 25 dernières années, l’ISS est devenue un emblème de la coopération internationale et une plateforme pour d’innombrables découvertes scientifiques. Explorons quelques questions fréquemment posées sur l'ISS et son incroyable voyage.

Quelle est la taille de l’ISS ?

Mesurant plus qu'une maison de six chambres, l'ISS s'étend sur une distance remarquable de 357 pieds (108 mètres) d'un bout à l'autre. Pour mettre les choses en perspective, sa taille est comparable à celle d’un terrain de football américain. À l’intérieur, l’ISS comprend six dortoirs, trois salles de bains, une salle de sport et diverses installations de recherche.

A quelle vitesse voyage l'ISS ?

L'ISS zoome dans l'espace à une vitesse stupéfiante d'environ 17,500 28,000 mph (90 16 km/h). En orbite autour de la Terre toutes les XNUMX minutes, l’équipage à bord de la station assiste chaque jour à XNUMX levers et couchers de soleil étonnants. La beauté de ces transitions célestes a été capturée dans de superbes images accélérées.

Combien de temps les astronautes restent-ils à bord de l'ISS ?

En règle générale, les astronautes passent environ six mois sur l’ISS, même si certains y restent pour des périodes plus ou moins longues. Une exception notable est Frank Rubio, qui est revenu sur Terre en octobre 2023 après avoir passé un nombre record de 371 jours dans l'espace, dépassant ainsi le séjour de tout autre astronaute de la NASA. Initialement prévue pour six mois, un problème avec son vaisseau spatial a conduit à une mission prolongée.

Quel est le plus grand nombre de personnes à bord de l'ISS en même temps ?

Alors que l'ISS accueille généralement un équipage d'environ six personnes, il est arrivé que la station accueille jusqu'à 13 occupants. Ces chiffres plus élevés surviennent généralement lors des changements d’équipage et sont peu fréquents.

Où peut-on observer les meilleures vues de la Terre depuis l’ISS ?

Le module Cupola de l'ISS, avec ses sept fenêtres, offre des vues panoramiques inégalées sur la Terre. Les astronautes se rendent souvent à cet observatoire pendant leur temps libre, capturant des photos et des vidéos impressionnantes. L'astronaute français Thomas Pesquet, par exemple, planifie méticuleusement ses séances de photographie pour capturer les meilleurs clichés des différentes régions passant sous l'ISS.

L'ISS a-t-elle déjà été en danger ?

Même si l’ISS est protégée de la plupart des débris spatiaux, il existe toujours un risque de collision. Les contrôleurs au sol surveillent avec diligence les objets en orbite et ajustent la trajectoire de l'ISS lorsque des débris plus gros menacent un impact potentiel. En 2021, l’équipage s’est temporairement réfugié dans son vaisseau spatial lorsqu’un nuage de débris représentait un danger potentiel. Heureusement, la station est restée indemne, permettant aux opérations de reprendre normalement.

L'ISS peut-elle être vue depuis la Terre ?

Absolument! L'ISS est visible depuis la Terre sans avoir besoin de télescopes ou de jumelles. La NASA a même lancé une application utile qui indique quand et où lever les yeux pour repérer la station alors qu'elle glisse dans le ciel à une altitude d'environ 250 miles.

Comment les astronautes gèrent-ils les nécessités de la salle de bain dans l’espace ?

L'une des questions les plus fréquemment posées est que les astronautes sont confrontés à des défis uniques lorsqu'il s'agit d'utiliser les toilettes dans des conditions de microgravité. Pour garantir la propreté et l’efficacité, les ingénieurs ont conçu un système spécialisé. Pour l'urine, un tube d'aspiration est utilisé, qui la filtre et la recycle en eau potable. Les déchets solides peuvent être déposés dans une petite zone désignée. Pour une compréhension approfondie du fonctionnement des toilettes de l'ISS, reportez-vous à cette ressource explicative.

L'ISS restera-t-elle en orbite encore 25 ans ?

Malheureusement, la conception vieillissante de l’ISS présente des difficultés et des coûts de maintenance croissants. Actuellement, il est prévu d'exploiter l'ISS jusqu'en 2030, après quoi la NASA et ses partenaires désorbiteront soigneusement l'installation. Lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre, une partie importante de l’ISS brûlera et se désintégrera.

Qu’est-ce qui nous attend pour les séjours de longue durée dans l’espace ?

La conclusion de la mission de l'ISS ne marque pas la fin des voyages spatiaux de longue durée de l'humanité. La NASA a déjà noué des partenariats avec des entreprises privées pour construire de nouvelles stations spatiales qui reprendront là où l'ISS s'est arrêtée. SpaceX, en collaboration avec la start-up Vast basée à Los Angeles, est l'un de ces partenaires et prévoit de lancer potentiellement un nouveau module dès 2025. De plus, la Chine a établi sa propre station spatiale et la NASA a l'intention d'établir une base lunaire pour des missions prolongées. l'astronaute reste.

Alors que nous réfléchissons aux réalisations remarquables de l’ISS au cours des 25 dernières années, nous attendons avec impatience la poursuite de l’exploration de l’espace et les possibilités illimitées qui nous attendent.

