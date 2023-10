Un événement céleste extraordinaire, connu sous le nom d’éclipse solaire annulaire « anneau de feu », devrait se produire au Texas le 14 octobre 2023. La trajectoire de l’éclipse, qui mesurera environ 125 milles de large, balayera l’État de Lone Star. , y compris l'ouest du Texas, San Antonio, Corpus Christi et Padre Island National Seashore. Ce phénomène rare sera suivi d'une éclipse solaire partielle le 8 avril 2024, où des régions telles que Kerrville, Bandera, Uvalde, Vanderpool, Junction et Rocksprings connaîtront une éclipse totale de soleil.

Ces éclipses consécutives au Texas Hill Country revêtent une importance immense, car les éclipses solaires totales sont considérées comme un événement unique dans la vie, se produisant environ tous les 400 ans dans un endroit particulier. Il est intéressant de noter que cette région est connue pour ses conditions météorologiques favorables, augmentant les chances d'avoir un ciel dégagé pour les observateurs du ciel. Les statistiques du météorologue des éclipses Jay Anderson sur Eclipsophile.com révèlent que Junction et Kerrville ont les plus grandes chances de ciel dégagé pour les deux éclipses.

La convergence époustouflante de ces deux événements célestes créera un point chaud chanceux s’étendant sur plus de 14,000 25,000 miles carrés. On estime qu'environ 50,000 100,000 à XNUMX XNUMX visiteurs afflueront pour assister à l'éclipse du « cercle de feu » en octobre, tandis que plus de XNUMX XNUMX visiteurs devraient assister à l'éclipse totale de Soleil en avril.

Pour célébrer ces événements naturels uniques, divers festivals et événements ont été prévus aux deux dates. Solar Eclipse Village à Uvalde, Kerrville River Festival, TexEclipse PreParty & TexEclipse Music Festival à Junction, Welcome Home Festival 2023 & KerrEclipse 2024 Folk Festival à Medina, Stonehenge II Eclipse Celebrations à Ingram, Eclipse UTOPiA à Utopia et DinoSolar Eclipse de Bandera sont parmi les principales attractions. Ces événements proposeront des activités telles que des conférences, des observations guidées d'éclipses, de l'astrophotographie, des visites d'observation des étoiles, de la musique live et bien plus encore.

Ces opportunités extraordinaires d’engagement astronomique laisseront certainement une impression durable. Alors que la NASA diffuse ces événements en direct depuis Kerrville, tout le monde peut être témoin des merveilles célestes qui se déroulent à Texas Hill Country.

