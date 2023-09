Une supernova agrandie pourrait aider à déterminer le taux d'expansion de l'univers

Une supernova lointaine connue sous le nom de SN H0pe a attiré l'attention des scientifiques en raison de son potentiel à fournir des informations précieuses sur le taux d'expansion de l'Univers. Découverte dans les données collectées par le télescope spatial James Webb, SN H0pe est la deuxième supernova la plus éloignée jamais observée et appartient à la catégorie de type Ia, couramment utilisée pour mesurer le taux d'expansion de l'Univers.

Ce qui rend SN H0pe particulièrement intrigant, c'est la façon dont sa lumière est amplifiée et triplée par la gravité, provoquant un délai entre les images de la supernova. Cette caractéristique unique pourrait offrir une solution à l'un des plus grands mystères de la cosmologie : la détermination de la constante de Hubble (H0), qui représente le taux d'expansion de l'Univers.

Dirigée par la cosmologiste Brenda Frye de l'Université de l'Arizona, une équipe internationale a soumis un article à The Astrophysical Journal décrivant la découverte de SN H0pe et ses implications potentielles. L'équipe vise à mesurer les délais entre les images de la supernova et à en déduire une valeur pour la constante de Hubble.

Le calcul de la constante de Hubble pose un défi en cosmologie. Bien que l’on sache que l’Univers s’étend à un rythme accéléré, la détermination du rythme exact reste un sujet de débat. Actuellement, deux méthodologies principales sont utilisées pour déterminer le taux d’expansion : les règles standards et les bougies standards.

Les règles standard impliquent l'utilisation d'objets tels que le fond cosmique des micro-ondes et les oscillations acoustiques des baryons, tandis que les bougies standard reposent sur des objets très lumineux avec une luminosité intrinsèque connue, tels que les supernovae de type Ia. Bien que ces méthodes fournissent des estimations, elles deviennent moins fiables pour mesurer le taux d’expansion de l’Univers lointain en raison de la difficulté d’observer des objets peu brillants.

Toutefois, les lentilles gravitationnelles constituent une exception. Les lentilles gravitationnelles se produisent lorsque la courbure de l’espace-temps est significativement affectée par la présence d’un objet massif. Le chemin incurvé de la lumière crée des effets de grossissement, de distorsion et de multiplication, résultant en l'observation de plusieurs images d'une seule source de lumière.

La découverte de SN H0pe a eu lieu lorsque le télescope spatial James Webb a capturé des observations approfondies de l'Univers. L'analyse de la lumière d'une galaxie nommée Arc 2 a révélé trois points de lumière, qui se sont révélés être les images d'une supernova de type Ia lentille par un massif amas de galaxies au premier plan.

Des recherches et des analyses supplémentaires sont nécessaires pour calculer les délais et déterminer la constante de Hubble. Les prochains articles approfondiront les observations spectroscopiques confirmant SN H0pe comme une supernova de type Ia, les mesures photométriques du retard et une modélisation plus détaillée de la lentille.

Comprendre le taux d'expansion de l'Univers et sa connexion avec d'autres mesures de la constante de Hubble pourrait offrir des informations précieuses sur la nature fondamentale de notre cosmos.

