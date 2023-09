Le nouveau véhicule suborbital Shepard de Blue Origin reste cloué au sol pendant plus d'un an

Le véhicule suborbital New Shepard de Blue Origin est désormais cloué au sol depuis plus d'un an depuis son dernier lancement en septembre 2022. Au cours de ce lancement, le booster réutilisable du premier étage du véhicule a rencontré un problème et s'est écrasé, tandis que la capsule a déployé son système d'évacuation d'urgence et a atterri en toute sécurité. avec toutes ses charges utiles de recherche intactes. Une enquête menée par Blue Origin a révélé que la tuyère du moteur BE-3PM du premier étage avait subi une défaillance thermostructurelle, entraînant un désalignement de la poussée et l'arrêt prématuré de la mission.

En mars, Blue Origin a annoncé des mesures correctives qu'elle mettait en œuvre, notamment des modifications de conception de la chambre de combustion et des paramètres de fonctionnement pour résoudre les problèmes d'encombrement des buses et de température des stries chaudes. La société a exprimé son intention de reprendre bientôt le vol et de relancer le même ensemble de 36 charges utiles de recherche. Cependant, 5.5 mois se sont écoulés depuis la mise à jour et New Shepard n'a pas encore décollé.

Bien que Blue Origin n'ait pas fourni de mises à jour significatives sur le statut de New Shepard ni sur un calendrier pour son retour en vol, son principal concurrent, Virgin Galactic, a lancé avec succès quatre missions de passagers à l'aide de son avion spatial VSS Unity au cours de cette période. Virgin Galactic compte désormais huit missions spatiales avec équipage, soit deux de plus que Blue Origin. Bien que les deux sociétés visent à offrir aux clients une expérience d'apesanteur de courte durée et un aperçu de la Terre depuis l'espace, VSS Unity reste en orbite pendant une durée nettement plus longue, de 60 à 90 minutes, contre 10 à 12 minutes pour New Shepard.

Blue Origin reste déterminé à résoudre les problèmes techniques avec New Shepard et à reprendre le vol dès que possible. La durée plus longue des vols de Virgin Galactic pourrait leur donner un avantage concurrentiel sur le marché du tourisme spatial suborbital pour ceux qui recherchent une expérience plus longue au-delà des limites de l'atmosphère terrestre.

Définitions:

– Véhicule suborbital : vaisseau spatial conçu pour atteindre l’espace mais sans atteindre une orbite stable autour de la Terre.

– Booster de premier étage réutilisable : étage initial d’une fusée qui assure l’essentiel de la propulsion lors du lancement et peut être récupéré et réutilisé pour des missions ultérieures.

– Anomalie : Un écart par rapport au comportement attendu ou normal.

– Moteur BE-3PM : Le moteur utilisé sur le premier étage du véhicule New Shepard de Blue Origin.

Sources : Origine bleue, Virgin Galactic