Des scientifiques observent un énorme diable de poussière sur Mars

Des scientifiques ont récemment fait une incroyable découverte sur Mars avec l'aide du rover Perseverance de la Nasa. Ils ont repéré un énorme tourbillon mesurant environ deux kilomètres de hauteur, connu sous le nom de diable de poussière, se déplaçant à travers le paysage martien.

Le diable de poussière a été observé dans des images capturées par le rover le 30 août alors qu'il traversait Thorofare Ridge. La partie inférieure du tourbillon pouvait être vue se déplaçant d’est en ouest à une vitesse d’environ 12 milles par heure. Les chercheurs de la mission ont analysé les données d'imagerie et ont déterminé que le diable de poussière se trouvait à environ quatre kilomètres (2.5 miles) de la position du rover.

Sur la base de leurs calculs, les scientifiques ont estimé la largeur du tourbillon de poussière à environ 60 mètres (200 pieds). Bien que seuls les 118 mètres inférieurs (387 pieds) du vortex tourbillonnant soient visibles dans le cadre de la caméra, ils ont pu estimer toute sa hauteur.

Les diables de poussière sont des tourbillons composés de poussière et d’air qui se produisent à la fois sur Terre et sur Mars. Ils sont créés par le chauffage de la surface, qui entraîne un mouvement ascendant de l’air. Sur Mars, ces phénomènes atmosphériques sont couramment observés et peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes.

Cette découverte est importante pour les scientifiques qui étudient l’environnement martien, car elle fournit des informations précieuses sur la dynamique atmosphérique de la planète. En étudiant ces tourbillons de poussière, les chercheurs peuvent mieux comprendre les processus en jeu et mieux comprendre les modèles climatiques et météorologiques de Mars.

Dans l’ensemble, cette observation rappelle les incroyables découvertes scientifiques faites sur Mars et souligne l’importance de la poursuite de l’exploration de notre planète voisine.

Sources:

– Le rover Perseverance de la Nasa

– Etudes de la dynamique atmosphérique martienne