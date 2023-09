Les scientifiques génèrent des impulsions électroniques d’une durée de cinq attosecondes

By

Des scientifiques de l'Université de Constance ont développé une méthode révolutionnaire utilisant des éclairs lumineux femtosecondes pour générer des impulsions électroniques d'une durée d'environ cinq attosecondes. Cette réalisation offre une résolution temporelle supérieure à celle des ondes lumineuses et ouvre de nouvelles possibilités pour l'observation de phénomènes ultrarapides, tels que les réactions nucléaires.

Les processus moléculaires et à l'état solide, ainsi que les réactions nucléaires, peuvent se produire dans des délais incroyablement brefs, tels que les femtosecondes ou les attosecondes. Pour obtenir des signaux d'une durée attoseconde, les scientifiques de l'Université de Constance ont utilisé une nouvelle configuration expérimentale. Ils ont utilisé des paires d’éclairs femtosecondes provenant d’un laser pour générer des impulsions électroniques extrêmement courtes dans un faisceau en espace libre.

Contrairement aux ondes lumineuses, incapables d’atteindre une résolution temporelle aussi élevée en raison de leurs périodes d’oscillation plus longues, les électrons apportent une solution. En superposant les électrons copropagés avec des crêtes et des creux d'ondes optiques de même vitesse, les scientifiques ont généré une série d'impulsions électroniques en utilisant ce que l'on appelle la force pondéromotrice.

La durée temporelle de ces impulsions électroniques a été mesurée à environ cinq attosecondes. Les chercheurs ont également découvert que les impulsions électroniques avaient une large distribution de vitesse en raison de la forte décélération et accélération subies lors de la compression. Cette distribution est constituée de milliers de pas de vitesse, mettant en évidence l'effet d'interférence résultant de la superposition temporelle des électrons avec eux-mêmes.

Cette réalisation a des implications significatives pour les expériences de mécanique quantique, en particulier celles impliquant l'interaction des électrons et de la lumière. De plus, le dispositif expérimental offre un potentiel de recherche future dans divers domaines. Par exemple, il pourrait être utilisé pour étudier les effets de deux impulsions courtes sur un matériau, la première impulsion déclenchant un changement et la seconde impulsion étant utilisée pour l’observation, à la manière d’un flash d’appareil photo.

Dans l’ensemble, ces recherches représentent une avancée majeure dans le domaine des phénomènes ultrarapides et pourraient révolutionner notre compréhension de divers processus, notamment les réactions nucléaires.

Source : Physique de la nature

DOI: 10.1038/s41567-023-02092-6