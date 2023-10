Utiliser les communications laser pour rester connecté dans l'espace

La science-fiction a souvent présenté les lasers comme une arme de choix dans les batailles spatiales. Cependant, en réalité, les lasers ont une utilité plus pratique : nous garder connectés. Les communications optiques, qui codent les données dans la lumière, deviennent de plus en plus importantes dans la technologie spatiale. Les communications laser ont l'avantage de pouvoir transmettre des données beaucoup plus rapidement que les signaux radio traditionnels. Alors que l’armée souhaite utiliser des lasers pour endommager les capteurs des satellites, la puissance nécessaire à de telles applications n’est pas générée de manière efficace dans l’espace.

La difficulté des communications laser réside dans la précision requise pour le pointage. Les faisceaux laser sont étroitement focalisés et garantir que les transmissions d'un satellite en mouvement atteignent le modem prévu sur Terre nécessite une ingénierie et un logiciel précis. Cependant, les lasers ne sont pas affectés par les sources d’interférences telles que le rayonnement solaire et la couverture nuageuse, contrairement aux transmissions radio.

SpaceX est une entreprise utilisant les communications laser, qui a récemment lancé un ensemble de satellites Starlink équipés de liaisons optiques. Ces liaisons permettent de relayer les données entre satellites, fournissant ainsi un service dans des régions où il n'y a pas de couverture de stations au sol. Cette flexibilité rend également les communications laser plus difficiles à intercepter, ce qui séduit les gouvernements. D'autres sociétés, telles que BridgeComm et Capella, développent également des systèmes de communications optiques à usage spatial.

Même si les communications optiques dans l’espace n’en sont encore qu’à leurs débuts, l’intérêt croissant pour cette technologie reflète le besoin croissant de moyens plus efficaces pour ramener les données de l’espace vers la Terre. Avec les progrès rapides de la technologie spatiale et la collecte de grandes quantités de données spatiales, les communications laser offrent une solution prometteuse pour rester connecté dans l’espace.

