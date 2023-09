La Mars Society annonce le Mars Technology Institute : ouvrir la voie à l’établissement humain sur Mars

By

La Mars Society a dévoilé un plan ambitieux visant à créer le Mars Technology Institute (MTI), dont l'objectif principal est de développer des technologies essentielles pour soutenir l'établissement humain sur Mars. Reconnaissant la nécessité de progrès en biotechnologie pour relever les défis rencontrés sur la planète rouge, le MTI servira de plaque tournante pour les technologies de pointe sur Mars.

Le Dr Robert Zubrin, président de la Mars Society, a souligné l'importance d'une institution dédiée à la création de technologies capables de maintenir la vie sur Mars. Alors que le transport vers Mars progresse rapidement, ce qui est véritablement essentiel est la capacité de survivre et de prospérer une fois les humains arrivés. Le MTI vise à combler cette lacune critique.

La création du MTI arrive à point nommé, car elle s’aligne sur le concept de colonisation de Mars. S'inspirant du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui a réussi à générer des revenus grâce au brevetage et à la licence d'inventions, le MTI vise à suivre une voie similaire. Non seulement il favorisera les technologies martiennes, mais il vise également à explorer la faisabilité économique des colonies basées sur Mars.

La vie sur Mars présente des défis importants qui doivent être relevés. Ces défis incluent la pénurie de main-d’œuvre, le nombre limité de terres agricoles et de sources d’énergie. Pour surmonter ces obstacles, le MTI se concentrera dans un premier temps sur les biotechnologies. La recherche et les innovations en biotechnologie ouvriront la voie aux progrès de l’automatisation, de la robotique, de l’intelligence artificielle, du génie génétique, de la production alimentaire microbienne, des systèmes agricoles avancés et de la biologie synthétique.

Le Dr Zubrin a souligné l'inefficacité de la photosynthèse dans l'espace agricole limité de Mars. La biotechnologie offre une solution prometteuse pour relever ce défi tout en répondant aux besoins de la Terre. En développant des technologies pour la production alimentaire de masse avec un minimum de besoins en terres, le MTI vise à révolutionner la façon dont nous soutenons la vie sur Mars.

La création du Mars Technology Institute représente une étape importante dans la poursuite de l’établissement humain sur Mars. En mettant l’accent sur la biotechnologie, le MTI vise à développer les technologies nécessaires pour assurer la survie et la prospérité à long terme des humains dans l’environnement martien.

