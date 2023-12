Le lancement d'une nouvelle fusée a été retardé, mais la mission lunaire privée est toujours sur la bonne voie

By

Le très attendu premier décollage de la nouvelle fusée américaine Vulcan Centaur a été reporté de la veille de Noël au 8 janvier, selon United Launch Alliance (ULA). Le retard est dû à des problèmes techniques de dernière minute, mais le PDG de l'ULA, Tory Bruno, s'est dit confiant dans la récente répétition générale réussie sur la rampe de lancement.

Le Vulcan Centaur transportera un atterrisseur lunaire pionnier développé par la startup Astrobotic, qui vise à être le premier engin financé par des fonds privés à se poser sur la surface de la Lune. Il a également le potentiel de devenir le premier atterrisseur robotique américain depuis la fin du programme Apollo en 1972. Bruno a souligné l'importance de cette mission, affirmant qu'elle marque une étape cruciale vers le retour des humains sur la Lune dans le futur.

Le PDG de l'ULA a souligné l'importance exceptionnelle de disposer d'une charge utile qui atterrira sur la surface de la Lune, soulignant sa confiance dans la conception de la fusée. Le décollage de cette mission désignée, Cert-1, devrait avoir lieu à la base de lancement de l'US Space Force à Cap Canaveral, en Floride.

En plus de l'atterrisseur lunaire, le Vulcan Centaur transportera les restes incinérés de plusieurs individus associés à la série originale Star Trek, dont le créateur de la série, Gene Roddenberry, et l'actrice Nichelle Nichols, connue pour son rôle d'Uhura. Notamment, les cendres de Roddenberry ont déjà été lancées en orbite. Tory Bruno a également partagé qu'un échantillon de son propre ADN serait emporté dans l'espace.

Bien que le retard du lancement soit une nouvelle décevante, la mission lunaire privée reste sur la bonne voie et recèle un potentiel incroyable pour faire progresser l’exploration spatiale et ouvrir la voie à de futures missions sur la Lune. Le Vulcan Centaur, une fois opérationnel, remplacera les fusées Atlas V et Delta IV d'ULA, offrant une capacité de charge utile impressionnante allant jusqu'à 27.2 tonnes en orbite basse, comparable aux capacités du Falcon 9 de SpaceX.