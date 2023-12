Les astronomes tombent sur une découverte déroutante dans un modèle de rafale radio rapide

By

Dans une tournure surprenante des événements, les astronomes sont tombés sur un motif unique dans un sursaut radio rapide (FRB) répétitif récemment découvert, connu sous le nom de FRB 20220912A, les laissant intrigués. Les résultats, présentés dans une nouvelle étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, offrent des indices précieux tout en introduisant de nouveaux mystères à élucider.

Depuis l’identification du premier FRB en 2007, les scientifiques ont détecté de nombreuses sursauts intenses d’ondes radio provenant de régions lointaines de l’univers. Ces sursauts libèrent une quantité incroyable d’énergie en seulement une fraction de seconde, comparable à ce que le Soleil produit en un an ou plus. Cependant, la cause des FRB reste inconnue.

La découverte récente a été faite grâce à des observations effectuées à l'aide du Allen Telescope Array (ATA) de l'Institut SETI, basé en Californie. Sur une période de deux mois, l’équipe a détecté 35 sursauts radio rapides provenant d’une seule source, marquant la première utilisation de l’ATA pour observer les FRB.

Bien que la plupart des FRB soient brefs et difficiles à observer, certains se répètent, permettant aux scientifiques de retracer leur origine jusqu'à des galaxies lointaines. FRB 20220912A semblait initialement similaire aux autres répéteurs connus, chaque rafale passant des fréquences supérieures aux fréquences inférieures. Cependant, un examen plus approfondi a révélé une caractéristique unique : une baisse nette de la fréquence centrale des sursauts, ressemblant à un sifflet cosmique. Une fois converties en sons, les éclats ressemblaient à des notes de xylophone, les notes aiguës représentant le début et les notes graves correspondant à la fin.

Malgré les efforts visant à identifier une tendance dans les délais entre chaque sursaut, les chercheurs n’ont pas pu en détecter une pour FRB 20220912A, démontrant la nature imprévisible de ces événements célestes. Le Dr Sofia Sheikh, auteur principal de l'étude et boursière postdoctorale MPS-Ascend de la National Science Foundation à l'Institut SETI, a exprimé son enthousiasme face aux résultats, déclarant qu'ils confirmaient les propriétés connues du FRB tout en en révélant de nouvelles.

Alors que chaque observation de FRB fournit des informations et soulève de nouvelles questions, les astronomes continuent d’être captivés par ces phénomènes cosmiques énigmatiques.