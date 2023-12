Tortues : une semaine de découvertes et de célébrations surprenantes

Au cours d'une semaine mouvementée d'actualités liées aux tortues, des découvertes et des célébrations fascinantes ont eu lieu, mettant en valeur le monde incroyable de ces magnifiques créatures.

Dévoiler les secrets des fossiles : des plantes aux tortues

L’histoire commence par un rebondissement lorsque des ovales fossilisés trouvés en Colombie, identifiés à l’origine comme des fossiles végétaux, se sont révélés être quelque chose de complètement différent. Les chercheurs ont réexaminé ces fossiles et ont découvert qu’il s’agissait en réalité de nouveau-nés de tortues. Les lignes sur les fossiles, que l'on pensait auparavant être des veines végétales, se sont révélées être la face inférieure de la carapace de la tortue. Une enquête plus approfondie a conduit à l'identification des nouveau-nés comme étant l'espèce de tortue de mer éteinte Desmatochelys padillai. Cette découverte inattendue apporte un nouvel éclairage sur l’existence ancienne de ces créatures majestueuses et sur leur évolution au fil du temps.

Les erreurs d'identification fructueuses de Wilber Berry

Au milieu des révélations sur les tortues, un segment léger présente les erreurs d'identification faites par le botaniste américain Edward Wilber Berry en Colombie. Parmi ses erreurs amusantes, Berry a confondu une plante de cacao fossilisée avec un fragment de mâchoire d'un reptile marin et a identifié à tort les graines de banane comme d'anciens fossiles du Crétacé au lieu de fossiles modernes. Ces erreurs amusantes rappellent la complexité de la recherche paléontologique et les défis auxquels sont confrontés les scientifiques lorsqu’ils reconstituent le puzzle du passé.

Jonathan : une vie remarquable

Les célébrations se poursuivent alors que nous célébrons l'anniversaire de Jonathan, le plus vieil animal terrestre vivant jamais enregistré. On estime qu'il a éclos vers 1832, Jonathan a dépassé le cap impressionnant de 191 ans. Aveugle et dépourvu d'odorat, Jonathan a vécu une vie bien remplie et mouvementée. Les relations de Jonathan ont notamment fait la une des journaux, soulignant sa bisexualité alors qu'il s'accouple avec des tortues mâles et femelles. Alors que Jonathan entame son troisième siècle, il détient le titre du plus vieil animal terrestre vivant au monde, dépassant le précédent record établi par Tu'i Malila, une tortue radiée qui a vécu au moins 188 ans.

Le moment mémorable de Marvin

Enfin, nous tournons notre attention vers Marvin, une tortue avec son propre jalon unique. Le gardien David Roth a découvert un dépôt surprenant dans le réservoir de Marvin : une grosse crotte grise contenant des fragments de sa carapace. Cet incident inhabituel, bien qu'un peu dégoûtant, met en valeur les joies et les défis liés au soin de ces créatures captivantes.

Tout au long de cette semaine éclair d’actualité sur les tortues, nous avons été témoins de la riche diversité et des histoires extraordinaires du royaume des tortues. Des fossiles anciens aux anniversaires record, en passant par les crottes de tortue occasionnelles, les tortues ne cessent de nous étonner et de nous divertir avec leur vie remarquable.