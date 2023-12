De nouvelles informations sur les restes de supernova révélées par le dernier télescope de la NASA

Résumé : Le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé une image haute définition du reste de la supernova Cassiopée A (Cas A), offrant de nouvelles perspectives sur cet événement cosmique. La caméra infrarouge proche (NIRCam) du télescope a révélé des détails complexes de « la coque de matière en expansion qui a percuté le gaz rejeté par l'étoile avant qu'elle n'explose ». Les chercheurs sont particulièrement étonnés par les filaments laissés par l’étoile qui explose, les comparant à de minuscules éclats de verre. Le reste de la supernova Cas A est situé à 11,000 340 années-lumière dans la constellation de Cassiopée et on estime qu'il a explosé il y a environ XNUMX ans.

L'image affichée sur le tout premier calendrier de l'Avent de la Maison Blanche met en valeur les capacités haute résolution de la NIRCam du télescope spatial James Webb. Le télescope, lancé en décembre 2021, a capturé de superbes images de restes de supernova. Un autre instrument du télescope, le Mid-Infrared Instrument (MIRI), a précédemment capturé une image de Cas A, révélant des caractéristiques nouvelles et inattendues dans la coque interne du reste. Cependant, la récente image NIRCam a offert une perspective différente et a mis en évidence des détails qui pourraient fournir des informations supplémentaires sur le mystérieux « Monstre vert », une boucle de lumière verte trouvée dans la cavité centrale de Cas A.

L'image haute définition du télescope spatial James Webb a fait l'objet d'une large attention depuis que le président Biden l'a révélée en juillet 2022. Ce successeur du télescope spatial Hubble, d'une valeur de 10 milliards de dollars, a suscité l'enthousiasme des scientifiques et des passionnés d'astronomie. Ses capacités avancées permettent des observations détaillées des galaxies et des phénomènes cosmiques, contribuant ainsi à notre compréhension de l'univers.

« Ce télescope incarne la façon dont l’Amérique dirigera le monde, non pas par l’exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple », a déclaré le président Biden lors de la révélation.

Le télescope spatial James Webb continue de dévoiler les merveilles de l'univers, apportant ainsi une contribution significative à notre connaissance des restes de supernova et d'autres objets célestes. Les scientifiques prévoient que l'exploration et l'analyse plus poussées de l'image Cas A et d'autres données capturées par le télescope donneront lieu à d'autres découvertes révolutionnaires dans les années à venir.

(Source : Fox News)