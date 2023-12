Une superbe pluie de météores Géminides illumine la nuit

Un événement céleste spectaculaire s'est produit dans la nuit du 13 décembre lorsque la pluie de météores des Géminides a atteint son premier pic de l'année. Des photos du monde entier ont capturé la vue à couper le souffle des météores Géminides traversant le ciel nocturne. Mais il y a plus à venir, puisque la douche devrait poursuivre son exposition le 14 décembre.

Les Géminides sont connues pour leur intensité, avec le potentiel de produire jusqu'à 100 météores par heure. Cette année, la nouvelle lune, âgée de seulement deux jours, a fourni des conditions optimales pour observer la pluie de météores, selon SpaceWeather.com. Des webdiffusions étaient également disponibles pour ceux qui ne pouvaient pas voir la douche en personne, le réseau de télescopes Slooh et le Virtual Telescope Project diffusant l'événement en direct en ligne.

Les météores sont des fragments de poussière spatiale qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse, créant des traînées lumineuses lorsqu'ils brûlent. La pluie de météores des Géminides est unique en ce sens qu’elle provient d’un astéroïde ou d’une roche spatiale appelé 3200 Phaethon. Chaque mois de décembre, la Terre traverse le flot de débris laissés par cet astéroïde, ce qui entraîne un spectacle éblouissant d’étoiles filantes.

Des photographes du monde entier ont profité de l'occasion pour immortaliser ce spectacle céleste. Thilina Kaluthotage a capturé de superbes images des Géminides à Ratnapura, au Sri Lanka. De même, Tayfun Coskun a photographié la pluie de météores avec en toile de fond le parc national de Yosemite en Californie. Pendant ce temps, Fatih Aktas a été témoin de la douche sur le port de Lanoka, dans le New Jersey.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont également partagé leurs expériences, avec des publications sur X mettant en valeur la beauté rayonnante des Géminides. Le compte X de Stonehenge a partagé une image des météores au-dessus du monument préhistorique, tandis que « Astro Mike » a publié un timelapse fascinant de dizaines de météores Géminides. Les lecteurs ont également partagé leurs propres clichés de météores avec Space.com, ajoutant ainsi à la collection d'images impressionnantes.

Si vous avez envie de photographier des pluies de météores comme les Géminides, n'oubliez pas de consulter le guide de Space.com sur la façon de capturer ces événements célestes époustouflants. Et pour ceux qui ont besoin d’équipement d’imagerie, tenez compte de leurs recommandations concernant les meilleurs appareils photo et objectifs pour l’astrophotographie.

