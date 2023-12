Les débuts majeurs des fusées sont prévus pour 2024 : Vulcan et New Glenn

Dans le monde des lancements de fusées, 2023 a été une année remarquable pour les débuts. Le Starship de SpaceX et le H3 du Japon ont pris leur envol pour la première fois. En ce qui concerne 2024, il y a des débuts de fusées majeurs à espérer, notamment le Vulcan de United Launch Alliance et le très attendu New Glenn de Blue Origin.

Le Vulcan de United Launch Alliance devrait désormais faire ses débuts en janvier 2024. Cette fusée devrait changer la donne, offrant une plus grande efficacité et flexibilité par rapport à ses prédécesseurs. Vulcan utilisera les moteurs BE-4 de Blue Origin, offrant des performances améliorées et la capacité de soulever de lourdes charges utiles.

D'autre part, la New Glenn de Blue Origin est très attendue et ses débuts sont également prévus pour 2024. Cette puissante fusée est conçue pour transporter des charges utiles commerciales et gouvernementales dans l'espace. Avec un premier étage réutilisable et un carénage de charge utile massif, New Glenn vise à rivaliser avec le Falcon Heavy de SpaceX et d'autres fusées lourdes.

Il est évident que la course à la domination spatiale s'intensifie, United Launch Alliance et Blue Origin s'efforçant de révolutionner l'industrie. Ces débuts de fusées marquent une étape importante dans l’exploration spatiale et les capacités de lancement commercial.

Par ailleurs, l’industrie des fusées a connu quelques revers. Avio, le constructeur italien de fusées, a récemment été confronté à un défi majeur lorsqu'il a perdu la trace des réservoirs de propulseur essentiels au lancement final de la fusée européenne Vega. Même si un plan est en place pour résoudre le problème, il entraînera un retard de plusieurs mois. Des réservoirs perdus dans une décharge ? Il est difficile de croire comment un matériel de fusée aussi critique pourrait être égaré.

Pendant ce temps, la startup chinoise Landspace a envoyé avec succès des satellites en orbite à l’aide de sa fusée Zhuque 2 alimentée au méthane. Cette réalisation fait de Zhuque 2 la toute première fusée orbitale alimentée au méthane. Le prochain projet de Landspace, la fusée Zhuque 3, vise à rivaliser avec le Falcon 9 de SpaceX et comportera un premier étage réutilisable.

Enfin, Northrop Grumman a testé un nouveau moteur-fusée à solide, le SMART Demo, qui présente des technologies et des matériaux innovants, notamment des techniques d'impression 3D. Ce test constitue la première étape vers l’amélioration de l’efficacité de la production de moteurs-fusées à poudre et la résolution des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

À mesure que l’industrie des fusées continue d’évoluer, nous pouvons nous attendre à des développements et à des percées encore plus passionnants dans les années à venir. La course à la conquête de l’espace est lancée, et ces débuts majeurs de fusées ne sont qu’un début.