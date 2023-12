Des astrophotographes bravent un ciel nuageux pour capturer une pluie de météores des Géminides

By

Malgré le défi du ciel nuageux, les astrophotographes néo-zélandais ont réussi à capturer des images époustouflantes de la pluie de météores des Géminides à son apogée la nuit dernière. La pluie de météores annuelle, qui se produit entre fin novembre et mi-décembre, a ravi les observateurs d'étoiles de tout le pays alors qu'ils levaient les yeux avec impatience pour assister au spectacle céleste.

L'un de ces astrophotographes, Brendan Larsen, a partagé son expérience de capture des météores près de New Plymouth. Larsen avait installé son équipement vers 10h30 et attendait patiemment la pluie de météores. Pendant plus d’une heure, il a scruté le ciel nocturne sans succès. Cependant, juste avant minuit, Larsen a été témoin d'un spectacle fascinant alors que plusieurs météores traversaient le ciel depuis la constellation des Gémeaux.

Dans une interview avec 1News, Larsen a décrit l’expérience comme « plutôt cool ». Il a réussi à capturer environ quatre météores avant que les nuages ​​n’obscurcissent le spectacle. Bien que ses photos montraient également des satellites, les distinguer des météores s’est avéré difficile. Néanmoins, Larsen était ravi des résultats de sa séance photo.

Il est intéressant de noter que Larsen a noté que la pluie de météores des Géminides de cette année présentait des caractéristiques uniques par rapport aux années précédentes. Il a décrit la façon dont les matériaux émanaient du point radiant comme ressemblant à un portail vers une autre dimension ou à l'hyperdrive de Star Trek. Selon Larsen, c'était un spectacle surréaliste et extraordinaire, distinguant cette pluie de météores des autres dont il avait été témoin.

Non seulement Larsen a pris des photos captivantes, mais les photographes du Global Meteor Network ont ​​également contribué à la collection. Leurs images présentaient un collage de météores traversant le ciel, soulignant encore davantage la merveille céleste de la pluie de météores des Géminides.

Malgré les défis posés par une couverture nuageuse occasionnelle, les astrophotographes recherchent constamment des opportunités pour capturer la grandeur des événements célestes. Leur dévouement nous permet d’apprécier et de nous émerveiller devant la beauté et les mystères de l’univers.