Préparez-vous pour des spectacles spectaculaires d'aurores boréales dans le sud de l'Alberta

Préparez-vous à assister à un phénomène naturel fascinant dans le sud de l'Alberta ce week-end, car les conditions sont parfaites pour des spectacles éblouissants d'aurores boréales. Cependant, vous devrez peut-être rivaliser avec les nuages ​​pour avoir une vision claire du spectacle céleste. Les scientifiques ont prédit une tempête géomagnétique qui pourrait déclencher des aurores boréales visibles à Calgary et dans ses environs.

Cette augmentation de l'activité des aurores devrait commencer dans la nuit de mercredi, les manifestations les plus étonnantes étant attendues jeudi soir et tôt vendredi matin. Les récents modèles de météorologie spatiale indiquent que cette année a été l’une des meilleures depuis plus d’une décennie pour l’observation des aurores boréales. Il est intéressant de noter que les deux prochaines années devraient être encore plus extraordinaires.

Le photographe Matt Melnyk explique : « Le soleil fonctionne selon un cycle de dix ans et nous approchons actuellement de notre prochain maximum solaire, qui devrait culminer en 2025. Nous avons de nombreuses taches solaires qui font directement face à la planète et elles ont émis des émissions solaires. des fusées éclairantes qui se dirigent vers nous.

Le célèbre chasseur d'aurores Chris Ratzlaff révèle que plusieurs éruptions solaires et éjections de masse coronale ont été détectées ces derniers jours, qui servent généralement de précurseurs aux aurores boréales. Ratzlaff prédit : « Au cours des prochaines nuits, nous assisterons à l’arrivée de quelques-uns de ces événements. Nous pouvons nous attendre à une activité d'aurores mercredi soir, principalement dans le ciel du nord, s'approchant au-dessus de notre tête mais pas complètement. Cependant, jeudi soir, il y aura un « événement plein ciel » où le potentiel d'aurores s'étendra d'un horizon à l'autre.

Pour assister aux aurores boréales dans toute leur splendeur, il est conseillé de trouver un endroit dépourvu de pollution lumineuse. Gardez à l’esprit que les prévisions pour les trois prochaines nuits à Calgary varient de partiellement nuageux à considérablement nuageux.

Questions fréquemment posées:

1. Quelles sont les causes des aurores boréales ?

Les aurores boréales sont causées par des particules solaires entrant en collision avec des atomes de l'atmosphère terrestre, entraînant des spectacles de lumière captivants.

2. Pourquoi les aurores boréales apparaissent-elles par cycles ?

L'activité du Soleil suit un cycle de dix ans appelé cycle solaire. Pendant la phase solaire maximale, le nombre de taches solaires et d’éruptions solaires augmente, conduisant à des aurores boréales plus fréquentes et plus intenses.

Sources: Nouvelles du monde