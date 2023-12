Des scientifiques stupéfaits par la découverte étonnante d’un échantillon riche en matières organiques provenant de l’astéroïde Bennu

Résumé : Des chercheurs de la NASA ont récemment examiné l'échantillon prélevé sur l'astéroïde Bennu et ont fait une découverte révolutionnaire. L’échantillon contient une collection étonnamment diversifiée de molécules carbonées, ce qui suggère qu’il contient des restes du premier système solaire. Les scientifiques n’ont jusqu’à présent pu récupérer qu’une petite partie de l’échantillon et attendent avec impatience l’autorisation d’utiliser de nouveaux outils pour un examen plus approfondi. Ils ont décrit l’échantillon comme ayant une « texture semblable à celle d’un chou-fleur » et contenant des particules sombres qui s’accrochent à tout ce qu’ils touchent. Le matériau trouvé sur l’astéroïde est salué comme le « plus grand réservoir vierge » de ce type sur Terre, et ses composés organiques pourraient fournir un aperçu des origines de la vie sur notre planète. De plus, l’analyse de l’échantillon a révélé la présence de magnésium, de sodium et de phosphate, approfondissant encore le mystère de la composition de l’astéroïde. Cette étonnante découverte a suscité l’enthousiasme et la curiosité des scientifiques, désormais impatients de percer les secrets que recèle cette roche extraterrestre.

Source originale : https://www.moneycontrol.com/news/world/scientists-stumped-by-organic-rich-sample-from-asteroid-bennu-6259231.html