Nouvelles connaissances sur Mars : découverte d'une couche de fusion dans le manteau de la planète rouge

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire concernant la structure interne de Mars. Un récent impact de météorite sur la surface de la planète rouge a fourni aux chercheurs des informations précieuses sur sa composition. Selon deux études publiées dans Nature, les ondes sismiques générées par l'impact suggèrent la présence d'une couche de roche en fusion dans le manteau martien.

Des mesures antérieures avaient indiqué l’existence d’un grand noyau de métal liquide sur Mars, s’étendant sur plus de la moitié de sa surface. Ces mesures ont été effectuées à l’aide d’ondes de cisaillement sismiques qui traversaient la roche solide et rebondissaient lorsqu’elles rencontraient une couche liquide. Cependant, les nouvelles découvertes indiquent que ces mesures n'étaient pas précises. Les ondes réfléchies provenaient en réalité du sommet d’une couche de silicate fondu, située entre le manteau et le noyau martien.

La couche fondue nouvellement découverte a une épaisseur d'environ 150 kilomètres, ce qui représente près d'un tiers du volume précédemment attribué au noyau. Il a été identifié grâce aux ondes sismiques de compression appelées ondes P, qui peuvent traverser les liquides. Le temps de déplacement lent de ces ondes suggère que la couche est composée de roches silicatées fondues. Il est intéressant de noter que les deux études ont fourni des perspectives différentes sur la composition de la couche, l’une suggérant qu’elle est entièrement fondue et l’autre indiquant une zone de transition avec des roches partiellement fondues.

La découverte de cette couche en fusion remet en question les hypothèses antérieures sur la densité et la composition du noyau de Mars. Des mesures antérieures avaient indiqué un noyau moins dense, ce qui a intrigué les scientifiques. Théoriquement, un noyau avec une densité aussi faible devrait contenir des quantités importantes d’éléments plus légers comme le soufre, le carbone, l’hydrogène et l’oxygène. Cependant, les conditions de pression et de température dans le noyau martien ne supportent pas la présence de ces éléments en grande quantité. Cette découverte renforce la compréhension selon laquelle Mars et la Terre ont évolué différemment depuis leur formation.

Si ces nouvelles découvertes mettent en lumière la structure interne de Mars, elles soulèvent également de nouvelles questions pour les recherches futures. L’interprétation des ondes sismiques et l’existence de multiples couches liquides au sein de la planète posent des défis aux sismologues. Néanmoins, cette découverte ouvre la voie à une exploration et à une compréhension plus approfondies de la géologie complexe de la planète rouge.

