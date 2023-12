Découverte d’une nouvelle méthode de magnétisation des alliages à l’aide d’impulsions laser

By

Des chercheurs du Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) et du Laserinstitut Hochschule Mittweida (LHM) ont fait une découverte inattendue sur la magnétisation des alliages de fer à l'aide d'impulsions laser ultracourtes. Dans une expérience précédente, une fine couche d’un alliage fer-aluminium était irradiée par des impulsions laser et devenait magnétique. Or, les chercheurs ont découvert que le même phénomène se produit avec un alliage fer-vanadium, qui possède une structure atomique différente.

À l’aide d’une méthode appelée méthode pompe-sonde, les chercheurs ont observé la réponse du matériau à l’irradiation laser. L'alliage est irradié avec une forte impulsion laser pour le magnétiser, tandis qu'une impulsion plus faible est réfléchie sur la surface du matériau. En analysant l'impulsion réfléchie, les chercheurs peuvent déterminer les propriétés physiques du matériau. Ce processus est répété avec des intervalles de temps croissants entre les deux impulsions, créant une série temporelle de données caractérisant les processus déclenchés par l'excitation laser.

Les chercheurs ont découvert que les alliages fer-aluminium et fer-vanadium fondent brièvement au point d’irradiation lorsqu’ils sont exposés au laser, effaçant la structure précédente et créant une petite zone magnétique. Cela suggère que le phénomène ne se limite pas à une structure matérielle spécifique mais peut être observé dans différents arrangements atomiques.

Cette découverte ouvre des applications potentielles dans divers domaines. Par exemple, la magnétisation induite par laser pourrait être utilisée pour placer de minuscules aimants sur la surface d’une puce, permettant ainsi la production de capteurs magnétiques sensibles ou le stockage de données magnétiques. Cela pourrait également avoir des implications pour la spintronique, un nouveau type d’électronique qui utilise des signaux magnétiques pour les processus informatiques numériques.

D'autres recherches sont en cours pour comprendre le processus de réarrangement atomique pendant la magnétisation. Les chercheurs visent à examiner le processus à l’aide de rayons X intenses pour observer comment les atomes se réorganisent. Ces travaux fournissent des informations prometteuses sur une nouvelle méthode de magnétisation des alliages, élargissant notre compréhension des propriétés fondamentales des matériaux et offrant des possibilités de progrès technologiques dans le futur.

