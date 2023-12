Nouvelles perspectives sur les origines des éléments constitutifs de la vie

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l’American Chemical Society a remodelé notre compréhension des origines des éléments constitutifs essentiels de la vie. Contrairement à la croyance traditionnelle, l’étude révèle que l’acide carbamique, un simple acide aminé, pourrait s’être formé dans les environnements glacés proches des étoiles ou des planètes nouveau-nées, remettant en question l’idée selon laquelle ces éléments constitutifs seraient exclusivement originaires de la Terre primitive.

L’étude suggère que plutôt que d’émerger dans les océans de notre planète, des molécules prébiotiques qui ont joué un rôle crucial dans le développement de la vie auraient pu naître dans le froid extrême des glaces interstellaires. Ces glaces interstellaires, composées d'eau et de divers gaz, existent dans les royaumes glacials de l'espace et auraient pu être à l'origine des éléments constitutifs de la vie.

Auparavant, il était largement admis que les acides aminés, essentiels à l’existence de la vie, étaient soit produits par des réactions sur la Terre prébiotique, soit apportés sur notre planète par des météorites. Cependant, les origines et la période de formation de ces éléments fondamentaux restent un mystère.

Pour percer ce mystère, l'équipe de recherche dirigée par Ralf Kaiser et Agnes Chang a mené des expériences pour simuler les conditions des glaces interstellaires. Ils ont créé des glaces modèles en utilisant de l'ammoniac et du dioxyde de carbone et ont observé leurs réactions chimiques à mesure qu'elles se réchauffaient progressivement sur un substrat d'argent. Grâce à la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) avancée, ils ont réussi à détecter la formation d’acide carbamique et de carbamate d’ammonium à des températures incroyablement basses.

Ces résultats indiquent que les précurseurs d’acides aminés complexes pourraient s’être formés au cours des phases les plus précoces et les plus froides du développement des étoiles. Au lieu d'être confinées aux débuts de la Terre, ces molécules pourraient avoir été présentes comme matières premières dans les systèmes solaires, y compris le nôtre, et plus tard livrées sur notre planète par des comètes ou des météorites.

Les implications de cette étude vont au-delà de notre compréhension des origines de la vie. La recherche ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploration de l'espace lointain, suggérant que des instruments tels que le télescope spatial James Webb pourraient être utilisés pour rechercher ces molécules prébiotiques dans des régions lointaines de formation d'étoiles, fournissant ainsi un aperçu plus approfondi du mystère des débuts de la vie.

