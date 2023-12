Découvertes dans l’espace : AstroSat détecte 600 sursauts gamma

AstroSat, premier satellite indien dédié à l'étude de l'astronomie, a fait d'incroyables découvertes depuis sa mise en service en 2015. Il a notamment détecté plus de 600 sursauts gamma, mettant en lumière les événements dramatiques qui se produisent dans l'immensité de l'espace. .

Les sursauts gamma, souvent appelés mini big bangs, sont les explosions les plus énergétiques de l'univers. En quelques secondes seulement, ces sursauts libèrent plus d’énergie que le Soleil n’en émet tout au long de sa vie. Auparavant, on pensait que les sursauts gamma courts et longs avaient des origines différentes. Cependant, une étude récente a renversé cette croyance lorsqu’un sursaut gamma de longue durée à proximité a fourni de nouvelles informations sur les mystères du cosmos.

Les astrophysiciens pensaient depuis longtemps que les longs sursauts gamma résultaient uniquement de l’effondrement d’étoiles massives. Cependant, l’étude susmentionnée a révélé que les fusions d’étoiles à neutrons, où deux étoiles à neutrons se combinent, peuvent également donner lieu à de longs sursauts gamma. Ces fusions génèrent une intense émission d’ondes gravitationnelles, ainsi que d’ondes électromagnétiques qui couvrent tout le spectre.

L’un de ces événements remarquables s’est produit le 9 octobre 2022. Une puissante impulsion de rayonnement gamma a balayé le système solaire, déclenchant les détecteurs de plusieurs satellites et engins spatiaux en orbite. Cette explosion cosmique, baptisée GRB 221009A, constitue le sursaut gamma le plus brillant jamais enregistré, captivant les astronomes du monde entier.

AstroSat, malgré sa durée de vie de cinq ans, est resté en bonne santé et continue de contribuer à notre compréhension de l'univers. Sa récente étape de détection du 600e sursaut gamma témoigne des performances exceptionnelles de l'imageur au tellurure de cadmium et de zinc (CZTI), l'un des instruments à bord d'AstroSat.

Alors que nous attendons avec impatience le lancement de son successeur, AstroSat-2, nous pouvons célébrer les progrès significatifs réalisés dans la résolution des mystères de l’espace. Les découvertes faites par AstroSat et les progrès constants dans notre compréhension des sursauts gamma nous rapprochent de la compréhension du vaste et époustouflant univers qui nous entoure.

