L'agence spatiale indienne explore des collaborations avec des sociétés spatiales mondiales

L'agence spatiale indienne, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), explore activement des collaborations conjointes avec d'éminentes sociétés spatiales mondiales, notamment Boeing Co., Blue Origin LLC et Voyager Space Holdings Inc. Ce développement intervient alors que l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, se rend en Inde pour renforcer le partenariat croissant entre les États-Unis et l’Inde dans le domaine de l’espace.

Les collaborations potentielles devraient impliquer non seulement l'ISRO mais également des entités commerciales indiennes, comme l'a déclaré le ministère indien de l'Espace. L’implication de ces sociétés spatiales mondiales témoigne du niveau croissant de coopération et d’échange d’expertise entre les États-Unis et l’Inde dans le domaine de l’exploration spatiale.

Dans le cadre de la visite de Nelson, il visitera les installations de Bengaluru qui testent et intègrent des engins spatiaux pour une mission conjointe américano-indienne d'observation de la Terre dont le lancement est prévu en 2024. Cette visite renforce l'alliance de plus en plus étroite de la NASA avec l'ISRO, qui a obtenu des résultats significatifs. cette année, comme l'atterrissage réussi d'un vaisseau spatial près du pôle sud de la Lune.

En outre, l'ISRO et la NASA travaillent ensemble pour envoyer un astronaute indien à la Station spatiale internationale au cours de l'année à venir. En outre, l’Inde a rejoint les Accords Artemis, une initiative dirigée par les États-Unis et impliquant plus de deux douzaines de pays, signifiant ainsi son engagement à établir des principes directeurs pour l’exploration spatiale.

Blue Origin, une société spatiale fondée par Jeff Bezos, a exprimé son vif intérêt pour l'utilisation d'une fusée indienne comme capsule d'équipage pour son projet de station spatiale appelée Orbital Reef en orbite terrestre basse. Des discussions sont également en cours entre Blue Origin et Larsen & Toubro Ltd., un fabricant indien d'équipements d'ingénierie, pour collaborer sur les capacités de lancement orbital.

Voyager Space Holdings, basée à Denver, a annoncé un accord préliminaire avec la branche commerciale de l'ISRO, NewSpace India Ltd., pour explorer l'utilisation de fusées indiennes pour le lancement et le déploiement de petits satellites. Ils ont également signé un protocole d'accord avec l'ISRO pour potentiellement utiliser le vaisseau spatial avec équipage de l'ISRO appelé Gaganyaan pour entretenir leur station spatiale proposée, Starlab.

Alors que Boeing réfléchit à la conception et à la fabrication d'un simulateur de capsule spatiale pour le projet indien de vols spatiaux habités, aucun contrat n'a encore été signé.

Les futurs projets ambitieux de l'Inde comprennent le lancement de sa première mission avec équipage en 2025, le développement d'un lanceur de nouvelle génération et d'une nouvelle rampe de lancement pour les missions lunaires, l'établissement d'une station spatiale d'ici 2035 et l'entreprise de missions vers Vénus et Mars.

