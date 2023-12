De nouvelles preuves suggèrent que ce sont les humains, et non le changement climatique, qui sont responsables du déclin des grands mammifères

By

Une étude récente de l'Université d'Aarhus remet en question la croyance de longue date selon laquelle le changement climatique serait la principale cause du déclin dramatique des grands mammifères au cours des derniers millénaires. L’étude suggère plutôt que les humains seraient le principal responsable de ce déclin.

Dirigés par le professeur Jens-Christian Svenning, les chercheurs ont analysé l'ADN de 139 espèces vivantes de grands mammifères et ont découvert un déclin universel et significatif de leurs populations il y a environ 50,000 XNUMX ans. Cela coïncide avec la colonisation généralisée du monde par les humains modernes.

Contrairement aux théories précédentes qui imputaient les extinctions aux fluctuations climatiques, les résultats de l'étude indiquent que l'explication la plus probable est l'homme. Le professeur Svenning a expliqué : « Au cours des 800,000 XNUMX dernières années, le globe a fluctué entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires… Les humains sont donc l’explication la plus probable. »

Pour mener l’étude, les chercheurs ont collecté des données sur les génomes cartographiés d’espèces du monde entier. Cette énorme quantité de données, totalisant environ 3 milliards de points de données par espèce, nécessitait une puissance de calcul et un temps d'analyse importants.

En analysant les mutations de l'ADN, les chercheurs ont pu estimer la taille de la population de chaque espèce au fil du temps. Plus il y a de mutations présentes, plus la population est grande. Cette approche remet en question l'exemple communément cité de l'extinction du mammouth laineux due au changement climatique, car elle représente de manière inexacte la tendance plus large du déclin de la mégafaune.

Bien que les recherches présentées dans cette étude contribuent au débat en cours, elles fournissent des preuves irréfutables contre le changement climatique en tant que principal moteur du déclin des grands mammifères. Comme l'a noté le professeur Svenning : « Compte tenu de la richesse des données dont nous disposons actuellement, il est difficile de nier que… les humains se sont répandus à travers le monde… et que leur population a ensuite augmenté. »

L'étude, publiée dans la revue Nature Communications, ouvre de nouvelles voies pour comprendre l'impact de l'intervention humaine sur les écosystèmes mondiaux et souligne la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine.