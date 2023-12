Les petites entreprises et les startups invitées à rejoindre la cohorte de sensibilisation au domaine spatial de Catalyst Accelerator

Une nouvelle opportunité s'est ouverte pour les petites entreprises et les startups intéressées par l'industrie spatiale. Le Catalyst Accelerator accueille sa 13e cohorte, visant à explorer comment l'US Space Force peut adopter des capacités commerciales pour la connaissance du domaine spatial. L'objectif principal de cette cohorte est les offres de logiciels développés aux États-Unis qui permettent la fusion et le traitement des données.

L’US Space Force cherche à exploiter les données et outils commerciaux pour améliorer sa compréhension de l’environnement spatial et renforcer la sécurité partagée. Les domaines d'intérêt de cette cohorte comprennent la surveillance des lancements spatiaux, la classification des pistes non corrélées, les aides à la décision des opérateurs, la classification de la propulsion des véhicules satellites et du type d'objet, la détection d'événements et l'analyse prédictive.

Le Space Domain Awareness Accelerator consistera en un programme de trois mois, se déroulant du 19 mars au 13 juin. Pendant cette période, huit entreprises seront sélectionnées pour participer à l'accélérateur. Le programme se terminera par un événement Demo Day, offrant l'occasion aux participants de présenter leurs innovations.

Le Catalyst Accelerator est un accélérateur axé sur le NewSpace qui travaille en étroite collaboration avec la direction des véhicules spatiaux du laboratoire de recherche de l'armée de l'air et la force spatiale. Son objectif principal est de se connecter avec les petites entreprises et les startups afin de favoriser l'innovation dans les technologies à double usage.

Cette nouvelle cohorte offre une chance unique aux entrepreneurs de contribuer à l’industrie spatiale et de collaborer avec les dirigeants du gouvernement et de l’industrie. Il offre aux startups la possibilité d'obtenir des informations et des conseils précieux pour accélérer leur croissance dans le domaine spatial.

