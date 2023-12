Nouvelles avancées dans la technologie des petits engins spatiaux

L'Institut virtuel des systèmes de petits engins spatiaux de la NASA a annoncé la publication prochaine du très attendu rapport 2023 sur l'état de l'art des technologies des petits engins spatiaux. Ce rapport complet, qui devrait être publié début 2024, fournira des mises à jour sur les derniers développements et avancées technologiques en matière de petits engins spatiaux à compter de septembre 2023.

Parmi les mises à jour notables du rapport, plusieurs chapitres ont subi des modifications et des ajouts importants. Le chapitre « Lancement, Intégration, Déploiement et Transport Orbital » comprend désormais une toute nouvelle section dédiée aux véhicules de manœuvre orbitale. D'autres chapitres qui ont fait l'objet de mises à jour importantes incluent « Structures, matériaux et mécanismes », « Propulsion dans l'espace », « Avionique SmallSat » et « Systèmes de contrôle thermique ».

Le rapport vise à fournir un aperçu des technologies SmallSat de pointe actuelles et de leur état de développement, en s'appuyant sur des sources documentaires ouvertes. Bien qu'il ne couvre pas tous les aspects du sujet, des sources couramment utilisées telles que les fiches techniques des fabricants, les communiqués de presse, les documents de conférence, les articles de revues, les documents déposés par le gouvernement et les articles de presse ont été référencés. Il est important de noter que les lecteurs sont encouragés à contacter directement les entreprises pour obtenir de plus amples informations sur les performances et la maturité des technologies spécifiques décrites dans le rapport.

Pour les personnes intéressées, le rapport SOA 2022 est actuellement disponible en ligne au format page Web et PDF. Il est accessible à l'URL suivante : [Insérer l'URL]. Une fois publié, le rapport SOA 2023 remplacera l'édition 2022 à la même URL.

NASA welcomes suggestions and corrections to the report prior to the publication of future issues. Interested parties can submit their input to the NASA Small Spacecraft Virtual Institute via email at [email protected].

Avec la publication très attendue du rapport 2023 sur la technologie de pointe des petits engins spatiaux, les avancées et les mises à jour de la technologie des petits engins spatiaux sont sur le point de façonner l’avenir de l’exploration et de la recherche spatiales.