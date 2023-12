Des scientifiques découvrent 188 nouveaux systèmes CRISPR : explorent le potentiel expansif de l'édition génétique

Les scientifiques ont récemment fait une découverte étonnante, en mettant au jour 188 types de systèmes CRISPR jusque-là inconnus, enfouis dans le génome de micro-organismes simples. Ces systèmes CRISPR, que l'on trouve principalement dans les bactéries et les archées, sont responsables d'un puissant outil d'édition de gènes qui a révolutionné le domaine de la génétique.

Traditionnellement connus pour leurs capacités d’édition de gènes, les systèmes CRISPR sont constitués d’enzymes Cas, souvent appelées « ciseaux moléculaires », qui permettent aux micro-organismes de couper et de manipuler l’ADN, permettant ainsi des modifications précises. Cependant, cette nouvelle étude, publiée dans la revue Science, met en lumière l’immense diversité des systèmes CRISPR chez les micro-organismes et le potentiel qu’ils offrent pour une édition génétique plus précise avec un minimum d’effets « hors cible ».

Pour découvrir ces systèmes CRISPR cachés, l’équipe de recherche a utilisé un algorithme innovant appelé « FLSHclust », abréviation de clustering rapide basé sur le hachage sensible à la localité. En analysant des millions de génomes, l’algorithme a identifié efficacement des groupes d’objets similaires liés à CRISPR. Ces génomes ont été extraits de trois vastes ensembles de données publiques, contenant des milliards de séquences d’ADN et de protéines provenant de diverses bactéries.

L’aspect révolutionnaire de FLSHclust réside dans sa capacité à raccourcir considérablement le délai de recherche en générant rapidement des résultats et en formulant des hypothèses biologiques. Il aurait fallu des mois aux algorithmes précédents pour réaliser ce que FLSHclust accomplit en quelques semaines seulement, comme le rapporte MIT News.

Avec 188 nouveaux types de systèmes CRISPR à leur disposition, les scientifiques ont mené des expériences sur quatre clusters pour mieux comprendre leur fonctionnalité. Il est intéressant de noter que deux des groupes étaient des variantes des systèmes CRISPR de type I connus, qui présentaient des capacités précises de coupe de l’ADN dans les cellules humaines. Les chercheurs pensent que les systèmes de type I pourraient potentiellement minimiser l’apparition de modifications génétiques involontaires, ce qui les rendrait utiles pour les efforts d’édition génétique.

Un groupe découvert au cours de l’étude a introduit un type CRISPR entièrement nouveau, appelé type VII. Contrairement aux autres systèmes CRISPR, le type VII cible l’ARN, un frère moléculaire de l’ADN essentiel à la synthèse des protéines. Par conséquent, ces systèmes de type VII pourraient être prometteurs pour les applications d’édition d’ARN.

Il est important de noter, cependant, que des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer le caractère pratique de la mise en œuvre des systèmes CRISPR de type VII, ainsi que des autres groupes de gènes nouvellement découverts, à des fins de génie génétique. L'équipe de recherche vise à approfondir les composants individuels de chaque système pour établir leurs fonctionnalités et leurs applications potentielles.

Cette étude révolutionnaire dévoile non seulement le vaste paysage de la diversité CRISPR, mais ouvre également la voie à de futurs progrès dans la technologie d’édition génétique. Les applications potentielles de ces 188 systèmes CRISPR nouvellement identifiés en médecine de précision et en génie génétique sont stupéfiantes. Alors que les scientifiques continuent de percer les secrets de ces systèmes complexes, les possibilités de modifier le cours de la génétique telle que nous la connaissons augmentent de façon exponentielle.

Foire aux Questions

Q : Que sont les systèmes CRISPR ?

A: Les systèmes CRISPR sont de puissants outils d’édition génétique dérivés d’un mécanisme de défense présent chez les bactéries et les micro-organismes simples. Ils sont constitués d’enzymes Cas, souvent appelées « ciseaux moléculaires », qui permettent aux micro-organismes de couper et de manipuler l’ADN.

Q : Comment ces nouveaux systèmes CRISPR ont-ils été découverts ?

A: Les scientifiques ont utilisé un algorithme appelé FLSHclust pour analyser des millions de génomes et identifier des groupes de systèmes CRISPR. Cet algorithme a regroupé efficacement des objets similaires liés à CRISPR, raccourcissant considérablement le calendrier de recherche.

Q : En quoi ces systèmes CRISPR récemment découverts diffèrent-ils de ceux que nous connaissons déjà ?

A: L'étude a découvert 188 nouveaux types de systèmes CRISPR, élargissant ainsi notre compréhension de leur diversité. Certains de ces systèmes présentent une précision améliorée dans la découpe de l’ADN, tandis que d’autres ciblent l’ARN plutôt que l’ADN.

Q : Quelles sont les applications potentielles de ces systèmes CRISPR récemment découverts ?

A: Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, ces systèmes nouvellement identifiés sont prometteurs pour une édition génétique plus précise et plus efficace. Ils pourraient potentiellement être utilisés dans divers domaines, notamment la médecine de précision et le génie génétique.